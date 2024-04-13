بالفيديو ..الكوربيه تكشف أضرار رفع أسعار الفائدة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة الوفد العديد من الأخبار الهامة، والملفات الساخنة، والكواليس المثيرة.

تناولت الحلقة حوارا مطولا مع عوني عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة وديان للسمسرة في الأوراق المالية..... ويتضمن الحوار العديد من النقاط المهمة المتعلقة بعدد من الملفات المهمة، والتركيز على أن .. المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تضررا من رفع أسعار الفائدة..

كما يتضمن البرنامج اخبارا مهمة منها.... استعراض دور الرقابة المالية في تنمية وتطوير أسواق المال أمام اجتماعات صندوق النقد

يشارك الدكتور محمد فريد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية نائب رئيس المنظمة الدولية للجهات الرقابية على أسواق المال " IOSCO " خلال الأسبوع الجاري في الجلسة النقاشية التي تعقدها المنظمة بواشنطن بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

تناقش الجلسة عدة ملفات رئيسية تعد محط اهتمام وأنظار (الرقباء الماليين) وهم كافة القائمين على تطوير وتنمية وتنظيم أسواق راس المال في العالم، وذلك لتعزيز دورها في دعم الاقتصاد القومي مع مراعاة كافة الاعتبارات والتطورات التي يشهدها العالم وتفرض ضغوط وتحديات وكذلك فرص تتضمن 3 محاور رئيسية، منها تنويع مصادر التمويل من خلال أسواق المال وخاصة السندات بما تتيحه من فرص تمكن الكيانات الاقتصادية من التوسع، فضلا عن التطورات التكنولوجيا، وكذلك جهود الاستدامة والأعمال المرتبطة بالمناخ والحد من تبعات التغيرات المناخية ودور أسواق المال في ذلك فضلا عن كيفية تعزيز استقرار الأسواق وسلامة التعاملات مع العمل على تحسين سيولة ومرونة الأسواق المختلفة في مواجهة الصدمات الخارجيةً.

متوقع ان يشارك في الجلسة خبراء ممثلين عن مؤسسات دولية متنوعة من صندوق النقد والايسكو... كما متوقع ان يستعرض د." فريد " رؤيته وجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في العمل عبر تصميم وتنفيذ سياسات تسهم في تعزيز سيولة الأسواق، وكذلك مرونتها في مواجهة الصدمات المختلفة، فضلا عن جهود استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية حقوق المتعاملين، حيث انخرطت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العامين الماضيين في تطوير أسواق جديدة كسوق الكربون الطوعي ودوره في دعم جهود ومخططات الحد من تبعات تغيرات المناخ وتحفيز الشركات على خفض انبعاثاتها الكربونية، وهو الملف الذي قطعت الهيئة شوطا كبيرا نحو تطويره وإنجازه، فضلا عن ملف رقمنة القطاع المالي غير المصرفي عامة وسوق المال بشكل خاص كما يسهل وصول وحصول المواطنين على الخدمات المالية لتلبية احتياجاتهم تحقيقا للشمول المالي، وما تم من اجراءات تضمن استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وتعزيز مستويات السيولة والتداول، التي ترتبط بمستويات النضج والثقافة المالية في المجتمع لدى الأفراد والشركات.

كما تحتوي الحلقة أيضا على.... "مصر المستقبل" يوزع أعلى كوبون نقدي في تاريخه....تناقش الجمعية العمومية لصندوق مصر المستقبل للأسهم والتابع لصندوق حماية المستثمر خلال الأيام القادمة مقترح توزيع أرباح على المساهمين للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023.

اقترح مجلس إدارة الصندوق في اجتماعه مؤخرا توزيع أرباحا علي المساهمين بواقع 2.5 جنيه للوثيقة.

قال محمد يونس عضو مجلس إدارة شركة صندوق مصر المستقبل في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن مقترح توزيع كوبون نقدي على المساهمين بقيمة هذا الكوبون يعد الأعلى قيمة ، وغير مسبوق منذ تأسيس الصندوق في عام2011.

اضاف "يونس" أن طوال السنوات الماضية منذ تأسيس الصندوق لم يقم الصندوق سوى بتوزيعات نقدية بقيمة4.72 جنيه.

أشار إلى أن صندوق مصر المستقبل انهى العام الماضي 2023 ، محققا أرباحا بلغت78.5 مليون جنيه بنسبة نمو65.5%، مقابل 28.5 مليون جنيه في العام السابق عليه2022.

كانت أعلى نسبة أرباح سجلها الصندوق في عام 2016، بنسبة نمو51%.

أحتل الصندوق الترتيب السابع، ضمن الصناديق الأفضل في الأداء، والأعلى ربحية لمساهميها لعام 2023، ويصل عدد الصناديق العاملة، والمستثمرة في الأسهم إلي 28 صندوقا...كما تعد شركة أتش سي لإدارة المحافظ والصناديق مديرا للصندوق.

تتضمن الحلقة " أيضا " " " ... "جلوبال انفيست "تتقدم للحصول على رخصتي "الشورت سيلينج" و"السندات",,,حيث تعتزم شركة جلوبال انفيست لتداول الاوراق المالية خلال الأيام القليلة القادمة التقدم للرقابة المالية للحصول على رخصة أنشطة "الشورت سيلينج" و" السندات".

قال محمد فاروق مسعود نائب رئيس مجلس الادارة لشركة "جلوبال" في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن الشركة قامت مؤخرا برفع رأس مالها من 10 ملايين جنيه إلى 30 مليون جنيه، بما يتناسب مع خطة الشركة التوسعية، ومتطلبات الرقابة المالية بالأ يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافا اليه القروض المساندة، وفقا لأخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة موافقة الرقابة المالية بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه.

كما ان الزيادة تأتي في إطار الاستراتيجية التوسعية للشركة، وفقا لـ "مسعود" ، حيث يتم توجيه هذه الزيادة إلى عدد من الأنشطة والمنتجات المالية الجديدة ومنها "الشورت سيلينج" أو السندات، وهو ما يتماشى مع الخطة التوسعية للشركة القابضة شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي "كيميفك"، والمستحوذة على 75% من رأس مال جلوبال.

كما تعتزم الشركة إطلاق آلية "موبايل ابلكيشن" خلال الفترة القادمة، بما يسهم في زيادة قاعدة العملاء، وتعد الشركة من أوائل الشركات الحاصلة على استرداد وثائق صناديق الاستثمار.

كما يتضمن البرنامج... "التمويل الإسلامي" تتبني خطة تنمية مهارات العاملين في الصناعة المصرفية الإسلامية

قال التقرير السنوي للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي برئاسة الدكتور محمد البلتاجي لعام 2023 أن الجمعية تعمل على تطوير وتأهيل الموارد البشرية القادرة علي تقديم تلك المنتجات للعملاء والتي تعج من أهم التحديات بالسوق المصري .

أضاف التقرير أن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي تعمل على ذلك من خلال تقديم الماجستير المهني للمالية الإسلامية الصادر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية .

شهدت الجمعية تخرج الدفعة التاسعة من حملة الماجستير خلال عام 2023 ، وحاليا الدفعة العاشرة في مرحلة الدراسة ، إضافة إلي شهادات هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف الإسلامية " آيوفي " شهادتي السيسا والسيبا بعد تطويرها ، بجانب الشهادات والبرامج المهنية المتخصصة للجمعية بغرض تنمية مهارات وزيادة معرفة العاملين بالصناعة المصرفية الإسلامية ، ومن الشهادات الجديدة للجمعية شهادة أخصائي اصدار الصكوك التي تم عقدها في ديسمبر 2023

ويتضمن البرنامج الرؤية الفنية خلال الأسبوع ....حيث تتوقع حنان رمسيس خبير أسواق المال أن تعاود مؤشرات البورصة الصعود خلال تعاملات الأسبوع الجاري بعد عودة ساعات التداول كاملة، ومدعومة من الشراء المكثف المتوقع للمستثمرين.

كما تتوقع "رمسيس" أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي ايجي أكس 30 مستوي 3000 نقطة، بدعم المشتريات، على أن يمثل مستوى 29500 نقطة مستوى مقاومة، حال تجاوز المؤشر لهذا المستوى سوف يتجه إلى مستهدفاته، كما يتوقع أن يمثل مستوى 28250 نقطة مستوى دعم.