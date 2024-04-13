تكريم المشاركين بمبادرة "كن قارئا – كن مبدعا" بمكتبة مصر العامة بدمنهور

قام وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، تكريم كافة الجهات المشاركة بمبادرة "كن قارئا _ كن مبدعا" التي تنظمها مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة ومكتبة مصر العامة، وذلك بحضور أحمد الهواش مدير عام مكتبة مصر العامة بدمنهور، والشاعر بهجت صميدة.

واستهدفت مبادرة "كن قارئا.. كن مبدعا" عدد 4 إدارات تعليمية كمرحلة أولى وتلك الإدارات هي (بندر دمنهور – شبراخيت – إيتاي البارود – حوش عيسى) والتي عملت على نشر الوعي بالمشروع الوطني للقراءة ومبادرة المبدع الصغير، والتعريف بكافة تفاصيل واهداف تلك المبادرات.

وخلال اللقاء قام وكيل الوزارة بتكريم عدد 46 طالب وتلميذ من أبناء المدارس المستهدفة بتلك الإدارات التعليمية، وكذا تكريم موجهي المكتبات واخصائي المكتبات بالمدارس المشاركة.

وأشاد وكيل الوزارة، بالمبادرة التي تتم برعاية كريمة من السيدة قرينة الرئيس وتحمل شعار "المبدع الصغير" بالإضافة الى "المشروع الوطني للقراءة" التي تعد من أهم البرامج التي أطلقتها الدولة لدعم وتنمية المواهب وتزكية روح الابداع والابتكار لدى النشء واكتشاف المواهب وصقلها وتنميتها وصولا الى مجتمع بناء على درجة كبيرة من الوعي والمعرفة والقدرة على الابتكار والابداع.

من الجدير بالذكر أن مبادرة "كن قارئا.. كن مبدعا" تستهدف جميع أبنائنا الطلاب بالمدارس وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة بانتقال أتوبيس المكتبة المتنقلة إلى تلك المدارس بمدن وقرى محافظة البحيرة لنشر ثقافة القراءة والوعي والابداع.

وتعد مبادرة (كن قارئا) وهو النصف الأول من "كن قارئا.. كن مبدعا" دعوة للقراءة والمشاركة الإيجابية بمسابقة المشروع الوطني للقراءة التي تتم بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم المصرية ومؤسسة البحث العلمي الإماراتية، وتستهدف قراءة وتلخيص ثلاثين كتابا قرأها المشارك (خمسة عشر كتابا في كل مدونة إذ تخصص صفحة واحدة فقط لتلخيص كل كتاب.

يتسلم القارئ المدونة الثانية بعد فراغه من تلخيص الخمسة عشر كتابا في المدونة الأولى ويكون بذلك أنهى قراءة ثلاثين كتابا، ويشترط في الملخص أن يقدم فكرة واضحة عن الكتاب، كما يفترض أن يدون القارئ المعلومات الأساسية المطلوبة كاملة في الصفحة الأولى، والمعلومات المطلوبة جميعها عن كل كتاب في كل صفحة.

من الجدير بالذكر أن جوائز المشروع الوطني للقراءة تصل إلى مليون جنيها، قيمة الجائزة الأولى 20 ألف جنية لكل فائز بالمركز الأول في كل فئة من فئات المشروع الأربع (طلاب المدارس – طلاب الجامعة – المعلمون – المؤسسات التنويرية).

كما أن النصف الثاني من المبادرة بعنوان (كن مبدعا) لدعم كافة المواهب في شتى المجالات والمشاركة في جائزة الدولة للمبدع الصغير في أي من مجالاتها الثمانية وهي الشعر والقصة والتأليف المسرحي والرسم والعزف والغناء والتطبيقات والمواقع والابتكارات العلمية.

ومن الجدير بالذكر أن جائزة الدولة للمبدع الصغير برعاية حرم رئيس الجمهورية، تقسم في كل مجال من المجالات الثمانية إلى فئتين: الأولى من (5: 12) سنة، والثانية من (12: 18) سنة ويحصل فائزان في كل فئة على مبلغ 40 ألف جنيه وذلك في كل فرع من فروع الجائزة الثمانية.