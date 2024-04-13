مصرع وإصابة 12 شخصا في حادث سير بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة حادثا مأساويا ، حيث لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 9آخرين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وإشتباه مابعد الإرتجاج، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع تروسيكل ، بطريق أبو المطامير / جناكليس ، إتجاة الطريق الصحراوي الأسكندرية /

القاهرة ، إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث ، و تم نقل الجثث إلي المشرحة ، والمصابين إلي مستشفي أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم ،وأحيلت الواقعة إلي النيابة العامة التي تولت التحقيق .

تلقي اللواء محمود هويدي مير أمن البحيرة ، إخطارا بالواقعة من مأمور مركز شرطة أبو المطامير ، وعلي الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث ، حيث أكدت المعاينة تصادم سيارة ميكروباص في تروسيكل ، بطريق أبو المطامير / جناكليس ، إتجاة الطريق الصحراوي الأسكندرية / القاهرة .

أسفرت الواقعة عن مصرع ثلاثة أشخاص وهم كل من ر.ص.21سنة ، و.ب .18سنة ،أ.أ.48سنة ، وإصابة كل من م.خ.29سنة ، أ.م.37سنة ، أ.م.40سنة ،ش.أ.21سنة ، ح.ب.13سنة ، ش.ع.27سنة ،ف,خ. 16سنة ، أ.ع.28سنة ، ن.خ.28سنة ،بكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم وإشتباه مابعد الإرتجاج ، وجميعهم يقيمون بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة .

تم نقل الجثث إلي المشرحة ، والمصابين إلي مستشفي أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة العامة التي تولت التحقيق .