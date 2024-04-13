السبت 13 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

مصرع وإصابة 12 شخصا في حادث سير بالبحيرة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

شهدت محافظة البحيرة حادثا مأساويا ، حيث لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 9آخرين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وإشتباه مابعد الإرتجاج، في حادث تصادم  سيارة ميكروباص مع تروسيكل ، بطريق أبو المطامير / جناكليس ، إتجاة الطريق الصحراوي الأسكندرية / 

القاهرة ، إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث ، و تم نقل الجثث إلي المشرحة ، والمصابين إلي مستشفي أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم ،وأحيلت الواقعة إلي النيابة العامة التي تولت التحقيق .

تلقي اللواء محمود هويدي مير أمن البحيرة ، إخطارا بالواقعة من مأمور مركز شرطة أبو المطامير ، وعلي الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث ، حيث أكدت المعاينة تصادم سيارة ميكروباص في تروسيكل ، بطريق أبو المطامير / جناكليس ، إتجاة الطريق الصحراوي الأسكندرية / القاهرة .

أسفرت الواقعة عن مصرع ثلاثة أشخاص وهم كل من ر.ص.21سنة ، و.ب .18سنة ،أ.أ.48سنة ، وإصابة كل من م.خ.29سنة ، أ.م.37سنة ، أ.م.40سنة ،ش.أ.21سنة ، ح.ب.13سنة ، ش.ع.27سنة ،ف,خ. 16سنة ، أ.ع.28سنة ، ن.خ.28سنة ،بكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم وإشتباه مابعد الإرتجاج ، وجميعهم يقيمون بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة .

تم نقل الجثث إلي المشرحة ، والمصابين إلي مستشفي أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة العامة التي تولت التحقيق .

 

 

 

 

 

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