محافظ الشرقية يطمئن على إصلاح خطوط مياه الشرب بصان الحجر وعودتها للمنازل

خلال إجازة عيد الفطر المبارك..

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، من المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، على الانتهاء من اعمال اصلاح تسريب مياه الشرب بخط 16 بوصه المؤدي لرافع الفشاشة وخط 4 بوصة بقرية القصبي غرب وخط 6 بوصة بعزبة الرست بمدينة صان الحجر واعادة توصيل مياه الشرب مره أخري للمنازل.

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى أنه فور تلقي غرفة العمليات بالشركة إخطاراً يفيد حدوث تسريب بعدد من خطوط مياه الشرب بمدينة صان الحجر وضعف وصول مياه الشرب للمنازل بقرية الفشاشنه وعزب الشعراوي واولاد علي وأبو جويفل وعبد النبي وكذلك قرية القصبي شرق وعزبة الرست تم الدفع بفريق عمل متكامل من فرع الشركة بصان الحجر مجهز بكافة المعدات اللازمة وذلك لمتابعة الموقف والبدء في اعمال الحفر والاصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة وإعادة ضخ المياه مرة اخري بصورة طبيعية حتي لا تفسد فرحه المواطنين خلال اجازه عيد الفطر المبارك.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم الانتهاء من اعمال اصلاح تسريب مياه الشرب بخط 16 بوصه المؤدي لرافع الفشاشه وخط 4 بوصه بقرية القصبي غرب وخط 6 بوصه بعزبة الرست بمدينة صان الحجر وإعادة ضخ مياه الشرب بصورة طبيعية للقري والعزب المستفيدة، لافتا الي أنه فور ورود أي اخطار بضعف او تسرب للمياه من خلال رقم الخط الساخن 125 الخاص بالشركة يتم التحرك فورا لإزالة أسباب أي شكاوي قد تؤثر على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل والتي تشمل رفع تراكمات القمامة والسفوحة من الشوارع ودهان البلدورات فضلا عن رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامة حفاظاً على بيئة صحية ونظيفة أمام المواطنين والزائرين.

في مدينة القنايات:

تم رفع مخلفات القمامة من كافة نقاط التجميع بالمدينة بواسطة العاملين بإدارة المخلفات الصلبة ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة تمهيداً لنقلها إلى المدفن الصحي ببلبيس وتم نقل كمية تراكمات قدرها 40 طن من النقطة الوسيطة إلى المدفن الصحي بواسطة التريلا الخاصة بالمدينة والعمل مستمر علي مدار الساعة.

وفي مركز ابو كبير:

تم شن حملات نظافة شملت (كفر النجدي - اولاد فضل - شرفة الدوة – البنوية - جزيرة شنن – سوارس - منشأة صالح - العزاوية - شارع الساحة الشعبية – شارع المدارس - شارع مصطفي كامل - شارع عبدالعزيز علي - شارع الحرية - شارع حمزة - شارع المحلج - شارع المرور - شارع سعد زغلول - شارع الجمعية الزراعية - شارع النقراشي - شارع ابو عوض)حيث تم رفع القمامة والمخلفات الصلبة من أماكن التجمعات ورفع السفوحة من الطرق الرئيسية باستخدام معدات الحملة الميكانيكية وبمشاركة عمال النظافة ومسئولي قطاع النظافة والاشغالات والبيئة وزرع وتقليم الاشجار بمدخل المدينة فضلاً عن تسوية وتمهيد بعض الشوارع الرئيسية والفرعية لتسهيل الحركة والمرور والانتقال.

كما تم متابعه أعمال الكهرباء وصيانه الكشافات والأعمدة الكهربائية بالطرق الرئيسية حيث تم تغيير بعض الاسلاك المتهالكة وتركيب عدد من كشافات الانارة والخلايا الكهروضوئية وبعض لمبات ليد موفرة

وفي مركز الحسينية:

تم متابعه أعمال النظافة بالفترة الصباحية ورفع كافة تراكمات القمامة الموجودة بناحية الأماكن الآتية ( الواجهة - شارع المركز- شارع المدارس - الشارع الرئيسي - أمام مجلس مدينة الحسينية - أمام مجمع الخدمات الحكومي بالحسينية - أمام بنك القاهرة - أمام بنك مصر - أمام البنك الأهلي المصري - أمام المواقف - أمام بوابة مدخل مدينة الحسينية ) على مدار اليوم الكامل بمدينة الحسينية خلال اجازة عيد الفطر المبارك وذلك حتي تظهر المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق .

وفي مركز فاقوس:

تم متابعه اعمال النظافة بالمدينة بالوردية الصباحية والتي تضمنت رفع القمامة والتراكمات من عدد كبير من المناطق والشوارع بالمدينة، بالإضافة إلى رفع وكنس الأتربة والسفوحة ورى الأشجار بالحدائق بالشوارع والميادين الرئيسية ومدخل المدينة.

وفي مدينة صان الحجر:

تم متابعة أعمال النظافة ورش الشوارع الرئيسية والجانبية ورفع كفاءة النظافة وتفريغ صناديق القمامة ورفع الناتج اليومي بحمولة ١٥ طن مخلفات بنطاق المدينة بالأحياء الاتية ( شارع المركز حي المدراس حي العلواية حى الاقصى وتم رفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات بالمنطقة الاثرية ورفع كفاءة النظافة ورفع الإشغالات ومسح وتمهيد وتسوية الشوارع ورفع الإعلانات المخالفة بالإضافة الى نظافة شارع البحر من الجانبين بالإضافة إلى القيام بجولات ميدانية لمتابعة الاسواق والمحال التجارية وحركة البيع والشراء وتوافر السلع والمعروضات من حيث الجودة وصلاحيتها، ومتابعة أعمال صيانة الاعمدة وتركيب خلايا كهروضوئية بحي الشهداء ومراجعة كافة التوصيلات بالمنطقة حفاظا على أرواح المواطنين.

وفي مركز منيا القمح:

تم متابعة إدارة المخلفات الصلبة والبلدية برفع تجمعات بؤر القمامة والمخلفات والرتش بشوارع المدينة والطريق الدائري والطرق السريعة ونقلها للمقلب الرئيسي بالعبور لاضفاء لمسة جمالية وبصرية للمواطنين.

وفي مركز ومدينة ديرب نجم:

تم متابعة الاعمال الانشائية للبوابة المقامة على الطريق الرئيسي ديرب نجم / الزقازيق على حدود اكوة - فرسيس وتم تركيب الرخام لأسوار البوابة والانتهاء من صب الاعمدة تمهيدا لافتتاحها خلال الاسبوعين القادمين والجدير بالذكر أن ارتفاع البوابة يتراوح طولها ( ٦.٥ م ) وعرضها ( ١٥ م ) لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية علي مدخل المدينة.