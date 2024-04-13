زراعة تتابع إطلاق موسم حصاد القمح بالإسكندرية

تشهد محافظة الاسكندرية بدء المزارعين موسم حصاد الاقماح المحلية من الاراضى وذلك لضمه وتوريده للشون والصوامع لموسم 2023/2024، رسميًا نهاية الأسبوع الجارى.

قال الدكتور ابراهيم قاسم، وكيل وزارة الزراعة الإسكندرية، إن نسب النضج في السنابل تتعدى 80% حالياً ما يعنى بنهاية الأسبوع الجارى سيكون النضج اكتمل تماماً في ظل حالة الطقس في الإسكندرية، ليتم بدء موسم الحصاد رسمياً، وسيتم عمل عيد حصاد سنوى للقمح.

وأشار إلى أن جملة المساحات المنزرعة بمحصول القمح هذا العام في الاسكندرية، بلغ 20 ألف و259 فدانًأ موزعة على الإدارات الزراعية الفرعية على مستوى المحافظة، مشيراً إلى أنه سيتم المرور على صوامع وبناكر وهناجر تخزين الغلال قبل التوريد رسمياً بالتنسيق مع مديرية التموين للتأكد من جاهزيتها لاستلام الأقماح من المزارعين وتسليمهم مستحقاتهم وفقاً للجنة تسعير القمح والتى حددت الأسعار وفقاً لدرجات النقاوة الثلاثة وهى 2000 جنيه للأردب درجة النقاوة 23.5 درجة كأعلى رتبة، و1950 جنيها لدرجة نقاوة 23، و1900 جنيها لدرجة نقاوة 22.5.

وكان وزير التموين الدكتور على المصيلحي، قال إن المستهدف هذا العام هو استلام 3.5 مليون طن قمح، وسيتم سداد مستحقات المزارعين والموردين يتم خلال 48 ساعة من التوريد.

وتكون عمليات التوريد للقمح اختيارية هذا الموسم، وحددت الحكومة سعر الأردب نقاوة 23.5 بـ 2000 جنيه، والأردب درجة نقاوة 23 بـ 1950 جنيه، والأردب درجة نقاوة 22.5 بـ 1900 جنيه.

وفى سياق متصل قال أحمد ابراهيم، وكيل وزارة التموين في الإسكندرية، إن الإجراءات المتبعة لتوريد القمح هذا العام، تتضمن اقتصار تسويق القمح المحلى على الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصري، وحظر نقل القمح المحلى الناتج من موسم حصاد 2024 من مكان لآخر إلا بموافقة من مديرية التموين

وأوضح أنه تم تشكيل لجان سداسية بكل صومعة لإستلام القمح، ممثل فيها عضو من مديرية التموين، وعضو من مديرية الزراعة، وعضو من البورصة السلعية، وعضو من هيئة سلامة الغذاء، وعضو من الجهة المسوقة، وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد)، ولكل منهم دور مخصص للقيام به وتحمل مسئوليته.