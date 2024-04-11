محافظ القاهرة: انتظام الخدمات وعمل المخابز ومنافذ السلع  خلال العيد

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوي بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وإلغاء الإجازات طوال أيام عيد الفطر المبارك، مع تواجد كافة القيادات التنفيذية التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين على مستوي المحافظة فى مواقعها، مشيرا إلى أن كافة الخدمات تسير بصورة منتظمة، مع انتظام عمل المخابز، ومنافذ السلع الغذائية، وتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق للحفاظ على الشكل الجمالى والحضاري خلال العيد.

وأضاف محافظ القاهرة أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومديريات الخدمات لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى من نقص الخدمات خلال أول وثان أيام عيد الفطر المبارك.

مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، كما تم ربطهما بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة، مشيرا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمى الخط الساخن 15496، و114 للإبلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

يذكر أن استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة الأنبا دانيال مطران المعادى والبساتين وسكرتير المجمع المقدس، والقمص سرجيوس سرجيوس والذى زار ديوان عام محافظة القاهرة لتقديم التهنئة لمحافظ القاهرة وكافة العاملين بالمحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مصر تشهد خلال هذه الأيام العديد من المناسبات الدينية يتشارك فيها الجميع وهو ما يؤكد على وجود محبة كبيرة تعكس علاقة قوية وأصيلة وإيمان من الجميع بقيمة المواطنة والعمل معا على أرض وطن واحد يعمل الجميع من أجل رفعته.

كما استقبل محافظ القاهرة وفد الكنيسة السريانية الأرثوذكسية برئاسة الأب الربان فيليبس عيسى والذى زار ديوان عام محافظة القاهرة لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك، حيث حضر اللقاء اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية وعدد من قيادات المحافظة