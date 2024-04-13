مراكز شباب مغاغة تستقبل 18 ألف زائر خلال أيام عيد الفطر

استمرت مراكز شباب إدارة الشباب والرياضة بمغاغة شمال محافظة المنيا، بعدد 11 مركز شباب ونادى تابعة للإدارة، فى استقبال المواطنين منذ الصباح الباكر، فى رابع أيام عيد الفطر المبارك بجميع مراكز الشباب.

يأتي ذلك في إطار متابعة مديرية الشاب والرياضة بمحافظة المنيا، برئاسة مندي عكاشة وكيل الوزارة؛ لجهود مراكز الشباب في استقبال المواطنين خلال ايام عيد الفطر المبارك.

وذلك فى إطار إنطلاق مبادرة « العيد أحلى بمراكز الشباب» بالقرى والمدن، وحرصاً من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بدورها المجتمعي، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها ، فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى تحقيق مفهوم مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية ، وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وبدأت المترديين من أفراد الأسرة فى التوجه لمراكز الشباب بالقرى والمدن والنجوع ، منذ الصباح الباكر ، وفتحت مراكز الشباب ابوابها للجمهور ، وفتحت حدائق الطفل ، والملاهي ، وحمامات السباحة ، والملاعب ، والصالات بالمجان، وشهد اقبالا كثيف من المترددين ، ويستمر ذلك يوميا من الثامنة صباحا حتى منتصف الليل ، وقد شهدت مراكز شباب ادارة الشباب والرياضة بمغاغة ، إستقبال ما يزيد عن ١٨٠٠٠ زائر ، من جميع الفئات العمرية بالمراكز ، ومستمرة خلال إجازة عيدالفطر المبارك.

وتابع الدكتور مندى عكاشة وكيل الوزارة الشباب والرياضة بالمنيا، مراكز الشباب للتعرف على اعداد المترددين، للإطمئنان علي سلامة المترددين وتنفيذ كافة التعليمات ، والإجراءات للظهور بالشكل اللائق ، كما وجه بضرورة نقل الحدث أول بأول ، بالتعاون مع السادة المنسقين الإعلامين للمشاركة في فعاليات مبادرة العيد أحلي بمراكز الشباب.

ووجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، لاسيما خلال إجازة عيد الفطر المبارك ، واستقبال رواد مراكز الشباب بالمجان ، وتنظيم الإحتفالات وتقديم البرامج الترويحية خلال أيام العيد، لتشمل فقرات فنية واستعراضية، وتوزيع هدايا على الأطفال، فى أول أيام العيد ، بجميع مراكز الشباب، يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من ، ملاهي ، وألعاب ترفيهية، وتنس طاولة ، وبلياردو ، وكرة قدم وألعاب إلكترونية ، وقام المركز الإعلامى بالتغطية المباشرة ومتابعة دكتور محمد حمدى والمنسقين الاعلاميين بالإدارات، على مدار أيام العيد، ومتابعة تنفيذ سامى وجيه مدير ادارة الشباب والرياضة بمغاغة.