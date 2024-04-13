إقبال كبير على حديقة الحيوان للاستمتاع بإجازة الويك أند بالإسكندرية

شهدت حديقة الحيوان بالإسكندرية، صباح اليوم السبت، توافد الآلاف من الزوار، وذلك فى ختام إجازة الويك أند رابع ايام عيد الفطر المبارك، وتواصل حديقة حيوان الإسكندرية استقبال الزائرين لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك 2024؛ لليوم الرابع على التوالى، فيما تضاعفت أعداد الزائرين في اليوم الثالث.

وقالت الدكتورة أمينة فتحي، مدير عام حديقة حيوان الإسكندرية، إن الحديقة شهدت إقبالًا كبيرًا باليوم الثالث ايام عيد الفطر مقارنة باليومين الأولين، فيما غلب على الزائرين الطابع الأسري، الذي يكون له مذاق خاص في مصر أثناء العطلات الرسمية والإجازات.

وأكد رئيس حديقة الحيوان، أن زوار الحديقة كثفوا من تواجدهم عند عدد من مبايت حديقة الحيوان خاصة النجوم الأكثر اقبالا من الزوار مثل مشاهدة الزرافات وسبع البحر وفرس النهر ومجموعة الشمبانزي وحديقة حيوان الطفل والجبلاية الملكية بينما كثفت شركة الامن بالحديقة من تواجدها يمختلف الاماكن للحد من اية مخالفات أو مشاغبات بين الزوار والحيوانات، مشيرا إلى أن الزرافة والشمبانزي والدببة وسبع البحر وفرس النهر بالإضافة إلى البدالات النهرية وحديقة حيوان الطفل، وبيت الزواحف، فضلا عن الطيور النادر وطيور الزينة شهدت إقبالا من الزوار خلال اليوم الرابع.

وأكدت أن إدارة حديقة الحيوان تستهدف توفير كافة وسائل الراحة حتى يستمتع الزائرين في حديقة الحيوان التي تضم 4281 نوعا من الحيوانات والطيور، والزواحف منها أكثر من 3 آلاف نوعا من الطيور و369 نوعا من الزواحف وبقية السلالات من الثدييات، والتي تعد أحد عناصر الجذب لزيارة حديقة الحيوان.

وأضاف رئيس حدائق الحيوان، أن سعر تذكرة دخول الحديقة 5 جنيهات للفرد مراعاة للبعد الاجتماعي لزوار حديقة الحيوان وتوفير الخدمات اللازمه للزائرين حيث تم التشديد على شركة النظافة بضرورة التخلص الفوري من أية مخالفات ناتجة عن زوار حديقة الحيوان، للحفاظ على الصحة العامة، والإهتمام بنظافة دورات المياه داخل مختلف الأركان بحديقة الحيوان، ونظافة «مبايت الحيوانات» .

وشدد ت مدير حديقة الحيوان، على مواصلة عمليات تطهير البحيرات المائية من أية مخلفات مع تنفيذ برنامج تغذية خاص بمختلف الحيوانات والطيور داخل الحديقة يراعي الظروف الخاصة بأيام العيد، والمتابعة المستمرة للحالة الصحية لهذه الحيوانات والطيور، لرضا لزوار الحديقة، فيما تم التنبيه على شركة الأمن بتكثيف التواجد الأمني داخل الحديقة للحد من أية مخالفات تتعلق بسلوكيات الزائرين أو توجيه الأطفال التائهين إلى ذويهم.