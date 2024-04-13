إصابة 53 شخص في إنفجار إسطوانة بأبوقرقاص

في حادث مروع شهدته قرية منسافيس إحدى قرى مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا ، وذلك إثر إصابة 53 مواطنا في إنفجار إسطوانة بوتاجاز في حفل عرس في الساعات الأولى لليوم السبت 13 إبريل 2024 .

وفوجىء أهالي قرية منسافيس أثناء مشاركتهم حفل عرس احد شباب القرية، سماع دوي إنفجار قوي لإسطوانة البوتاجاز الموجودة ببوفية حفل العرس ، وهرع الجميع في محاولة لإطفاء اللسنة اللهب المشعل، والذي ضرم في اركان المكان، وتسبب في إصابة 53 مواطنا بإصابات وحروق متفرقة بالجسم ، وتم نقل المصابين لمستشفي المنيا الجامعي بسيارات الإسعاف ، لينقلب العرس بين لحظة وضاحاها، إلى صراخ وعويل وفزع على الأطفال المشاركين بحفل العرس، وليسدل العرس ستائره وسط حالة من الحزن والبكاء على المصابين وعلى نهاية العرس المأساوية.

في حفل عرس ... انفجار إسطوانة بوتاجاز يصيب ٥٣ مواطنا بأبوقرقاص

في حادث مروع شهدته قرية منسافيس إحدى قرى مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب

وشملت قائمة المصابين كل من ، عبدالرحيم حسين عبدالرحيم، 45 عاما ، ويوسف شعبان محمد ، 20 سنة ، ومحمد نصر مصطفى 30 عاما ، وصابر فتحي جمعة، 25 عاما ، وطارق محمد جابر، 18 سنة، ورودينا حسن علي، 9 سنوات، وعفاف عبدالحميد محمد 40 عاما ، وعلاء محمد 30 عاما ، ومحمد صابر عبدالرحمن 42 عاما ، وشريف محمد صابر 12 عاما ، وزياد حسن علي 8 سنوات، وعامر حسن عبدالعزيز 38 عاما ، تم نقلهم إلى مستشفى الفكرية المركزي.

وملك حسن علي 13 سنة، مهنى عبدالله محمد 52 عاما ، محمد أحمد نادي 11 سنة ، رحمة أحمد نادي 14 عاما ، سيد فؤاد 43 عاما ، وشهد نادي محمد 4 سنوات ، ونورا نادي محمد 15 عاما ، عيد محمد نادي 8 سنوات ، ومحمد أحمد نادي 12 عاما ، رحمة أحمد نادي 14 عاما ، سيد فؤاد عبدالكريم 43 عاما ، سماح فرغلي محمد 40 عاما ، محمد يوسف أحمد 18 عاما ، فؤاد مهني عبدالحميد 25 عاما ، شعبان مهني عبدالحميد 50 عاما ، عمرو محمد صابر 14 عاما ، عبدالله طه نجاح 12 عاما ، أدهم سيد نجاح 12 عاما ، ليلى سيد سيد 45 عاما ، منة أحمد علي 13 عاما .

وتم نقلهم لمستشفى المنيا الجامعي ، حيث قام الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا ، بتفقد حالة مصابي حادث انفجار إسطوانة بوتاجاز بقرية منسافيس احدى القرى التابعة لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، وأسفر الحادث عن اصابه ٥٣ مواطنا ، بإصابات خفيفة إلى متوسطة ، حيث تم نقل المصابين على الفور بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات وخروج أعداد كبيرة منهم ، عقب تلقي العلاج و الإسعافات الطبية اللازمة .

وكانت قد تلقت غرفة عمليات ديوان عام محافظة المنيا ، إخطارا يفيد بنشوب حريق نتيجة انفجار إسطوانة بوتاجاز ، أثناء حفل عرس بقرية منسافيس على الطريق الزراعي بحري مسجد النور بمركز ومدينة أبوقرقاص ، مما أسفر عن إصابة ٥٣ مصابا ، تم نقلهم إلي مستشفى أبوقرقاص المركزي ، و مستشفي المنيا العام ، كما تم نقل بعض المصابين إلي مستشفي المنيا الجامعي .

وقام الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، بتفقد حالة مصابي حادث انفجار إسطوانة بوتاجاز بقرية منسافيس احدى القرى التابعة لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، وأسفر الحادث عن اصابه ٥٣ مواطنا ، بإصابات خفيفة إلى متوسطة ، حيث تم نقل المصابين على الفور بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات وخروج أعداد كبيرة منهم ، عقب تلقي العلاج و الإسعافات الطبية اللازمة .

وكانت قد تلقت غرفة عمليات ديوان عام محافظة المنيا ، إخطارا يفيد بنشوب حريق نتيجة انفجار إسطوانة بوتاجاز ، أثناء حفل عرس بقرية منسافيس على الطريق الزراعي ، بحري مسجد النور بمركز ومدينة أبوقرقاص ، مما أسفر عن إصابة ٥٣ مصابا ، تم نقلهم إلي مستشفى أبوقرقاص المركزي ، و مستشفي المنيا العام ، كما تم نقل بعض المصابين إلي مستشفي المنيا الجامعي .