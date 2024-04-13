موعد مباراة برشلونة ضد قادش في الدوري الإسباني..والقناة الناقلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مساء اليوم السبت مواجهة قوية أمام نظيره قادش على ملعب رامون دي كارنازا، ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري الإسباني .



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ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، فيما يأتي قادش في المركز الـ18 برصيد 25 نقطة.

موعد مباراة برشلونة وقادش

وتنطلق صافرة مباراة برشلونة وقادش في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ،والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن يكون موعد اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وقادش

تذاع مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.



كانت مباراة برشلونة وقادش في الدور الأول من الموسم الحالي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدفين دون رد في اللقاء الذى أقيم على ملعب "مونتجويك".