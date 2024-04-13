برشلونة في اختبار صعب أمام قادش في الدوري الإسباني الليلة

يخوض فريق الكرة الأول بنادي برشلونة مواجهة صعبة اليوم عندما يحل ضيفا علي نظيره قادش ضمن مباريات الجولة الـ 31 من الدوري الاسباني على ملعب رامون دي كارنازا.

وحقق برشلونة الفوز علي باريس سان جيرمان بثلاثة اهداف مقابل هدفين في ذهاب دور ربع النهائي لدوري ابطال أوروبا.



ويتواجد فريق برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 67 نقطة بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد، ويبحث الفريق الكتالوني عن الفوز املا في أي تعثر للمنافس التقليدي لتضييق فارق النقاط قبل مباراة الكلاسيكو التي تجمع الفريقين يوم الاحد 21 ابريل الجاري.

ويأمل فريق قادش يأمل في استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تشفع له للهروب من ثراع الهبوط حيث يحتل الفريق المركز الـ 18 برصيد 25 نقطة.





التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام قادش

حراسة المرمى : تير شتيجن

الدفاع: كانسيلو - كوبارسي - أراوخو - كوندي

الوسط: كريستنسن - جوندوجان - دي يونج

الهجوم: فيليكس - ليفاندوفسكي - توريس