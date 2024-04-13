سبب تسمية شهر شوال بهذا الاسم والأعمال المستحبة

شهر شوال.. يعد شهر شوال هو العاشر في التقويم الهجري أو السنة القمرية، حيث يأتي بعد شهر رمضان المُبارك ترتيبًا، وفي أول أيامه يُصادف عيد الفطر المُبارك للمسلمين في كل عام.

سبب تسمية شهر شوال بهذا الاسم

ويعتبر شهر شوال من أشهر الحج التي تبدأ من أول يوم فيه وتنتهي بنهاية اليوم العاشر من ذي الحجة، حيث سُمِّي بهذا الاسم في عهد كلاب بن مُرة الجد الخامس للرسول محمد، وذلك في عام 412 م.

وتقول بعض الروايات أن شهر شوال سُمي بهذا الاسم لأن الإبل تتشوَّل لبنها أي ترفعه، وتُجفّفه، فتُصبح غير قادرة على العطاء استعدادًا للإخصاب، أو بسبب جفاف الزرع.

كما قيل أيضًا سُمي شهر شوال بذلك لأن الإبل كانت تتشول فيه أو تشوِّل بأذنابها أي ترفعها طلبًا للإخصاب، وقيل: سبب تسميته بشوال لارتفاع درجة الحرارة.

أحداث وقعت في شهر شوال

ومن أبرز الاحداث التي وقعت قي شهر شوال كالاتي:

سنة 1 هـ

زواج النبي من السيدة عائشة

سنة 2 هـ

غزوة بني سليم بالكُدر

سرية سالم بن عمير لقتل أبي عَفَك

غزوة بني قينقاع

مؤامرة لاغتيال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من قبل عمير بن وهب وصفوان بن أمية

سنة 3 هـ

غزوة أحد

استشهاد حمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن جحش وشماس بن عثمان ومصعب بن الزبير وسعد بن الربيع وعبد الله بن عمرو بن الجموح وعمرو بن الجموح وحنظلة بن أبي عامر وعمرو بن معاذ ومالك بن سنان وهو والد الصحابي أبو سعيد الخدري وأنس بن النضر

غزوة حمراء الأَسَد

سنة 8 ه‍ـ

غزوة حنين

الاعمال المستحبة خلال شوال

صيام الستة من شوال

صيام يومي الإثنين والخميس

إخراج الصدقات

قيام الليل

الاستغفار

قراءة القرآن

أداء الصلاة في أوقاتها

الحرص على أداء صلاة الضحى=

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