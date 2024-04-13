أسعار العملات صباح اليوم السبت رابع أيام عيد الفطر مقابل الجنيه

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، شهدت أسعار العملات خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت في البنوك المصرية وماكينات الصرف الألي الـATM، استقرارًا، وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 12.94 جنيه للشراء، ونحو 12.97 جنيه للبيع بعدما دخلت 179 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة من مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بنحو 1.3% من الناتج المحلي.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" كل الموضوعات الاقتصادية يوميا وبصورة لحظية، لاسيما أسعار العملات التي تعد من أهم الاخبار الذي يتابعها المواطن المصري والعربي داخل جمهورية مصر العربية، لذا تحرص الوفد على نشرها بصورة مستدامة، وجاءت أسعار العملات على النحو الاتي:

أسعار العملات اليوم السبت في البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.67 جنيه للشراء و12.71 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدينار الكويتي نحو 154.53 جنيه للشراء و155.02 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليوان الصيني، نحو 6.57 جنيه للشراء و6.59 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال العماني نحو 123.43 جنيه للشراء و123.80 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال القطري نحو 13.03 جنيه للشراء و13.07 جنيه للبيع.

وواصل الجنيه الاسترليني استقراره، وسجل نحو 60.03 جنيه للشراء و60.22 جنيه للبيع.

واستمر سعر الفرنك السويسري في الاتجاه نحو الثبات وسجل نحو 52.45 جنيه للشراء و52.63 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر 100 ين ياباني نحو 31.15 جنيه للشراء و31.24 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأمريكي للشراء نحو 47.52 جنيه وسعر البيع 47.66 جنيه.

وسجل اليورو للشراء نحو 51.48 جنيه وسعر البيع 51.63 جنيه.

الجنيه الاسترليني: سعر الشراء 60.03 جنيه وسعر البيع 60.22 جنيه.

الفرنك السويسري: سعر الشراء 52.45 جنيه وسعر البيع 52.63 جنيه.

100 ين ياباني: سعر الشراء 31.15 جنيه وسعر البيع 31.24 جنيه.

الريال السعودي: سعر الشراء 12.67 جنيه وسعر البيع 12.71 جنيه.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 12.94 جنيه للشراء، ونحو 12.97 جنيه للبيع

الدينار الكويتي: سعر الشراء 154.53 جنيه وسعر البيع 155.02 جنيه.

الدرهم الإماراتي: سعر الشراء 12.94 جنيه وسعر البيع 12.98 جنيه.

اليوان الصيني: سعر الشراء 6.57 جنيه وسعر البيع 6.59 جنيه.

الريال العماني: سعر الشراء 123.43 جنيه وسعر البيع 123.80 جنيه.

الريال القطري: سعر الشراء 13.03 جنيه وسعر البيع 13.07 جنيه.