السعودية.. تعذر رؤية هلال شوال في مرصدي تمير وحوطة سدير

تعذرت مساء يوم الاثنين 8 أبريل رؤية هلال شهر شوال في مرصدي تمير وحوطة سدير بالمملكة العربية السعودية.

وقالت وسائل إعلام سعودية أنه ينتظر صدور بيان رسمي من المحكمة العليا في المملكة لتأكيد آخر أيام شهر رمضان وأول أيام عيد الفطر، علما أنه إذا أكدت المحكمة تعذر الرؤية فإن يوم الأربعاء 10 أبريل سيكون أول أيام شهر شوال.

وكانت المحكمة العليا في المملكة قد دعت إلى تحري رؤية هلال شهر شوال للعام 1445 هـ في الساعات الأولى من صباح الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان في جميع أنحاء المملكة.

وقالت إنها ترجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

كما دعت المحكمة العليا من لديه القدرة على الترائي إلى الانضمام للجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة لما فيه من التعاون على البّر والتقوى والنفع لعموم المسلمين.

إدخال 40 مصابا فلسطينيا قادمين من قطاع غزة عبر ميناء رفح البري

في سياق آخر، دخل عبر ميناء رفح البري، اليوم الاثنين، 40 مصابا و40 مرافقا فلسطينيا قادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في مستشفيات محافظات الجمهورية.

وصرح مصدر مسؤول بميناء رفح البري بأنه تم إدخال 250 شخصا من حملة الإقامات و116 شخصا من حملة الجوازات الأجنبية.

وأشار المصدر إلى أنه تم اليوم أيضا إدخال 149 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة، منها 108 شاحنات مساعدات و33 من القطاع الخاص و8 شاحنات وقود.

وفي سياق متصل استشهدت شابة فلسطينية، اليوم الاثنين، متأثرة بجروح خطيرة أصيبت بها؛ جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي صوبها، أثناء مرورها عبر حاجز "تياسير" العسكري شرق طوباس.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية - في بيان صحفي - أنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشابة (لم تعرف هويتها بعد) برصاص الاحتلال قرب طوباس.. مضيفة أن الاحتلال أغلق الحاجز بكلا الاتجاهين؛ ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وفي وقت سابق.. أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم "بلاطة" شرق نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر في المخيم إن عددا من مركبات الاحتلال وجرافتين اقتحمت المخيم، ونشر الاحتلال القناصة فوق أسطح عدد من المنازل، وسمع أصوات إطلاق الرصاص الحي، دون التبليغ عن إصابات.. موضحة أن جنود الاحتلال قاموا باقتحام أحد المراكز الثقافية في المخيم، وتفتيشه.