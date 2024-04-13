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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي نظيره لوتون تاون مساء اليوم السبت على إستاد الاتحاد في اللقاء الذى سيجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

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ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن أصحاب الصدارة ليفربول وآرسنال ، بينما يحتل فريق لوتون تاون المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة.
 

موعد مباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون 

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة ، على أن يكون موعد اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون 

تذاع مباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون بشكل حصري عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 بتعليق علي محمد علي.
 

ويذكر أن مانشستر سيتي فاز على لوتون تاون في مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين وانتهت بنتيجة 6-2.

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