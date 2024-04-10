كشف حساب دي بروين مع مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

استطاع كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي تسجيل 100 خلال مسيرته الكروية مع الساحرة المستديرة رفقة السماوي.

وأصبح دي بروين ثالث أكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع مانشستر سيتي منذ عام 2015، ويتفوق عليه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الذي سجل 152 هدفا والإنجليزي رحيم ستيرلينج الذي سجل 130 هدفا.

وجاءت أهداف دي بروين المئة مع مانشستر سيتي في 372 مباراة، علما أنه صنع 167.

وبات دي بروين اللاعب رقم 18 في تاريخ مانشستر سيتي الذي يسجل للنادي 100 هدف أو أكثر، ويتصدر القائمة سيرجيو أجويرو برصيد 260 هدفا.

وبفوزه على كريستال بالاس رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 70 نقطة من 31 مباراة ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي مع ليفربول الذي لعب 30 مباراة.