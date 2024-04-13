تقديم الساعة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

التوقيت الصيفي.. مع اقتراب موعد انتهاء التوقيت الشتوي الذي استمر العمل به نحو 6 أشهر، يبحث الكثير من المواطنين عن موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي 2024 خاصة مع بداية فصل الربيع ، بعد قرار مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي بتطبيق التوقيت الشتوي والذي تم خلاله تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

وبحسب القانون الصادر مؤخرًا في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، تكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى.

وسيبدأ تغيير الساعة وفقا للتوقيت الصيفي بحسب قرار الحكومة، في منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 إبريل 2024، ويكون بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ويستمر هذا التوقيت إلى يوم 28 أكتوبر 2024.\

ترشيد استهلاك مصادر الطاقة

وطبقت الحكومة العمل بالتوقيت الصيفى في شهر إبريل الماضى، في محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.

وجاء إقرار العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بعد 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أإبريل للعام الماضي 2023، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء.

تطبيق التوقيت الصيفي

ويذكر أنه كان مجلس الوزراء قد وافق في 1 مارس 2023، على مشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.

ترشيد استهلاك الطاقة

يهدف مشروع القانون إلى ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وتحقيقًا لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون كى يعمل به بحيث تقدم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، وذلك حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة ميلادية.

وكان قد أعلن المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ، في تصريحات سابقة، عن عودة التوقيت الشتوي طبقا للقانون رقم 24 لعام 2023، الصادر عن مجلس النواب.

تعديل الساعات

وأشار إلى أن التوقيت الشتوي بدأ الجمعة 27 أكتوبر، وسينتهي الجمعة 26 أبريل 2024، ويليها مباشرة تطبيق موعد التوقيت الصيفي 2024، وتعديل الساعات مرة أخرى، وذلك بتقديم الساعة لمدة 60 دقيقة كاملة، ليبدأ التوقيت الصيفي.