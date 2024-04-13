تحويل المتغيبين من الفرق الطبية بمستشفى حميات نجع حمادى لتحقيق عاجل

أحالت اللجنة الطبية التابعة لمديرية الصحة بقنا، اليوم السبت، عددًا من الفرق الطبية، بمستشفى حميات نجع حمادي بمحافظة قنا، لتحقيق العاجل، بسبب تغيبهم والتقصير فى أداء عملهم .

وكان الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، قد كلف فريق الطب العلاجي بمديرية الصحة بقنا، بالمرور علي مستشفي حميات نجع حمادي وتفقد الخدمات الصحية بها.

وخلال الزيارة المفاجئة قام الفريق بتفقد الإستقبال للإطمئنان علي تقديم الرعاية الطارئة للمواطنين وتواجد الفريق المناوب وتوافر رصيد كافي من أدوية الطوارئ بالإستقبال.

وتابع الفريق زيارته بتفقد غرف المرضي للإطمئنان علي المرضي وعلي تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة مع مراجعة لتذاكر المرضي وفحص لحالتهم الصحية.

كما تبين خلال الزيارة سوء ءاداء شركة الأمن وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالهم . هذا وأضاف الدكتور بدران إلي إستمرار جولات المتابعة من فريق التمريض بالمديرية لمتابعة مستشفي قنا العام.

حيث تابع الفريق إلتزام الفرق بمكافحة العدوي والنظافة العامة للإقسام مع مراجعة حفظ أدوية الطوارئ والأقسام والتأكد من التدريب الجيد لفرق التمريض علي التعامل الجيد مع المرضي بالأقسام والعناية المركزة وإلتزامهم برعاية المرضي ودعمهم دون تقصير.

مؤكداً علي إستمرار حلقات الرقابة والتفتيش علي كافة منافذ الخدمة الصحية بالمحافظة ليل نهار لتقديم أفضل رعاية ممكنة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا.

وكان الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، قد عقد إجتماعاً موسعاً ضم مديري المستشفيات العامة ، المركزية والنوعية التابعة لمديرية الشؤون الصحية، وذلك لمناقشة الإستعدادات بالمنشئات الصحية لإستقبال عيد الفطر المبارك.

وخلال الإجتماع وجه الدكتور بدران بضرورة التأكد من رفع درجة جاهزية المستشفيات لإستقبال كافة الحالات المرضية التي قد ترد الي المستشفيات والعمل علي تواجد الفرق الطبية الكافية لتقديم الرعاية اللازمة للمترددين.

وأكد بدران خلال الإجتماع علي جاهزية الأقسام ، العناية المركزة ، العمليات ، الحضانات والإستقبال والطوارئ.

كما ناقش الدكتور محمد بدران خلال إجتماعه ومديري المستشفيات وفي حضور الدكتور عبدالله حمدي مدير إدارة المستشفيات بالمديرية اللائحة الجديدة رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٤ وأسس العمل بها والتطبيق المرن لها وكيفية بلورتها لزيادة دخل صناديق المستشفيات والتى يمكن من خلالها الصرف على تحسين خدمات المستشفيات.

و ناقش الإجتماع أُطر رفع مستوي مكافحة العدوي وبروتوكول التعامل مع المضادات الحيوية بالمستشفيات وأثرها علي صحة المواطنين.