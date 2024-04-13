غيابات مانشستر يونايتد منذ انطلاق مسابقة الدوري الانجليزي

سلطت صحيفة تليجراف الإنجليزية الضوء على سر معاناة مانشستر يونايتد هذا الموسم من غيابات عديدة بسبب الإصابات.

وجاءت الأحمال التدريبية الزائدة في مقدمة أسباب كثرة إصابات يونايتد هذا الموسم، فضلا عن ضغط المباريات ومشاركة نسبة كبيرة من اللاعبين مع منتخبات بلادهم.



وذكر مانشستر يونايتد في بيان: "يغيب فاران عن الفريق في الأسابيع القليلة المقبلة بسبب إصابة عضلية تعرض لها خلال مباراتنا مع تشيلسي التي أقيمت الأسبوع الماضي".

وأضاف البيان: "يهدف اللاعب الفرنسي الفائز بكأس العالم للعودة للمباريات قبل نهاية الموسم فيمايو".

وأكمل: "كما يغيب أيضا المدافع جوني إيفانز عن مباراة السبت أمام بورنموث ولفترة أقل بسبب مشكلة عضلية".

وشارك فاران (30 عاما) في 30 مباراة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، وينتهي تعاقده في هذا الصيف.

وشارك إيفانز، الذي عاد بشكل مفاجئ لمانشستر في العام الماضي، في 29 مباراة وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 36 عاما بنهاية الموسم الجاري.

ويبدو أن هاري ماجواير والمدافع الشاب ويلي كامبوالا سيبدآن مباراة بورنموث في التشكيل الأساسي.