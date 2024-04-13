مائل للحرارة نهارًا.. تعرف على حالة الطقس اليوم السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت 13 أبريل 2024، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما عن حالة الطقس ليلا، فأوضحت الأرصاد أنه سيسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية

فيما حذرت هيئة الأرصاد في بيانها من تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت الأرصاد إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر الاحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر والنصف إلى مترين والربع والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر المتوسط فتكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 28 17

العاصمة الادارية 28 16

6 اكتوبر 27 16

بنهــــا 28 17

دمنهور 27 16

وادى النطرون 27 17

كفر الشيخ 27 16

المنصورة 28 16

الزقازيق 28 17

شبين الكوم 28 15

طنطا 27 17

دمياط 23 16

بورسعيد 23 16

الإسماعيلية 29 15

السويس 29 16

العريش 25 14

رفح 24 14

رأس سدر 28 18

نخل 26 14

كاترين 23 10

الطور 29 16

طابا 26 16

شرم الشيخ 31 21

الاسكندرية 23 15

العلمين 23 14

مطروح 22 14

السلوم 23 13

سيوة 28 13

رأس غارب 31 20

الغردقة 31 20

سفاجا 31 21

مرسى علم 32 21

شلاتين 31 20

حلايب 29 22

أبورماد 29 21

رأس حدربة 28 21

الفيوم 30 15

بني سويف 30 15

المنيا 31 16

أسيوط 31 15

سوهاج 33 17

قنا 35 18

الأقصر 35 18

أسوان 35 19

الوادى الجديد 34 16

أبوسمبل 35