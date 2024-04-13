شباب بلوزداد أول المتأهلين للدور قبل النهائي بكأس الجزائر

بلغ شباب بلوزداد وصيف النسخة الماضية، الدور قبل النهائي من بطولة كأس الجزائر لكرة لقدم، عقب فوزه المثير على ترجي مستغانم متصدر دوري الدرجة الثانية بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب الشهيد " محمد حملاي" بمدينة قسنطينة شرقي الجزائر، في افتتاح مباريات دور الثمانية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2/2، ثم 3/3 بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

تقدم ياسين صالحي، لترجي مستغانم من ركلة جزاء، في الدقيقة 15، لكن محمد إسلام بلخير، أدرك التعادل لشباب بلوزداد حامل لقب الدوري في الدقيقة 38.

وبعد مجهود فردي من بلخير، نجح الكاميروني ليونيل وامبا، في تسجيل الهدف الثاني لشباب بلوزداد في الدقيقة 58.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة وسط أجواء احتفالية لمشجعي شباب بلوزداد، تمكن البديل حمزة زياد من تسجيل هدف التعادل بقذفة قوية كان ذلك في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بديلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي الدقيقة الثانية من انطلاق الشوط الاضافي الأول، استطاع شباب بلوزداد التقدم مجددا عن طريق البديل عبد الرحمان مزيان، الذي تلقى تمريرة رائعة من زميله وامبا، الذي أضاع فرصا سهلة في الشوط الثاني. وعاد القائد محمد زحزوح، ليدرك التعادل مجددا لترجي مستغانم في الدقيقة 111.

من جهة أخرى، وفي مباراة مؤجلة عن دور الـ16، حجز اتحاد الجزائر بطل كأس السوبر الافريقي مقعده في دور الثمانية عقب فوزه العريض على ضيفه رائد شباب بوقاعة من الدرجة الثالثة 7/ صفر.

وأبدى الزوار مقاومة كبيرة في الشوط الأول الذي أنهوه متخلفين في النتيجة بهدف دون رد سجله قائد اتحاد الجزائر زين الدين بلعيد في الدقيقة 40، قبل أن ينهاروا تماما في الشوط الثاني، حيث استقبلت شباكهم ستة أهداف كاملة كان ورائها كل من أسامة بلطرش في الدقيقة 50، وأكرم جحنيط في الدقيقة 56، وعبد الفتاح بلقاسمي في الدقيقتين 68 و76، وعبد الله كانو في الدقيقتين 74 و81.

ويلتقي اتحاد الجزائر مع اتحاد بسكرة الثلاثاء المقبل على ملعب 19 مايو 1956 بمدينة عنابة شرقي الجزائر في ختام دور ربع النهائي.

يذكر أن الدور قبل النهائي سيلعب يومي 23 و24 أبريل المقبل.