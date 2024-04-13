سبورتنج لشبونة يهزم جل فيسنتي برباعية ويعزز صدارته للدوري البرتغالي

عزز سبورتنج لشبونة صدارته للدوري البرتغالي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه الكبير على مضيفه جل فيسنتي 4 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة.

ورفع سبورتنج لشبونة رصيده إلى 74 نقطة في المركز الأول، بعد خوضه 28 مباراة، بفارق سبع نقاط عن بنفيكا صاحب المركز الثاني، والذي يلعب يوم الأحد مع موريرنسي.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد جل فيسنتي عند 28 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتقدم سبورتنج لشبونة في الدقيقة السابعة عن طريق فرانشيسكو ترينكاو، قبل أن يضيف عثمان ديوماندي الهدف الثاني في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 31 سجل ترينكاو الهدف الثاني له والثالث لسبورتنج لشبونة، قبل أن يسجل أندرو لاعب جل فيسنتي الهدف الرابع في شباك فريقه بالخطا في الدقيقة 38.