مقتل شاب فلسطيني برصاص شرطي إسرائيلي فجر اليوم

استمرارا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي ترتكب بأشكال مختلفة في حق الفلسطينيين، أعلنت مصادر محلية في مدينة يافا داخل أراضي الـ48، فجر اليوم السبت، مقتل يعقوب طوخي، في الخمسينيات من عمره، برصاص شرطي إسرائيلي كان بزي مدني.

وحسب وكالة وفا الفلسطينية، ذكرت المصادر أن شرطيا بلباس مدني أطلق 8-9 رصاصات على الضحية الذي استقل دراجة نارية، وذلك بعد نقاش بينهما في الشارع عند ممر للمشاة.

وأشارت المصادر إلى أن 12 شابا فلسطينيا من داخل أراضي الـ48، قتلوا برصاص الشرطة الإسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023