مدرب تشيلسي: علينا ايجاد حلول للاصابات قبل مباراة إيفرتون

قال الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق تشيلسي، إن الوقت حان للتوقف عن الحديث عن الإصابات التي تضرب فريقه، ومنح الفرصة للاعبي الأكاديمية لإظهار إمكانياتهم في مواجهة إيفرتون يوم الاثنين المقبل بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن بوتشيتينو قوله : "يجب علينا التوقف عن الحديث، الناس ينتظرون مني الحديث عن الإصابات، نحن بحاجة للتوقف عن ذلك والتأقلم وتقبل الواقع، نحتاج لأن نكون إيجابيين مع اللاعبين الذين لدينا".

وأضاف:"مع وجود لاعبين من الأكاديمية، سنحاول المنافسة والفوز في مباراة الاثنين، نحتاج لتقبل موقفنا من الإصابات".

وكان فريق تشيلسي لأقل من 17 عاما قد فاز على وولفرهامبتون 3 /1 في ملعب "المولينو" ليفوز بكأس الدوري الإنجليزي يوم الخميس الماضي، فيما يحتل فريق أقل من 21 عاما المركز الرابع في الدوري ويتصدر فريق أقل من 18 سنة البطولة التي يشارك بها.

وأوضح مدرب تشيلسي:"ربما يمكننا الحصول على بعض المفاجآت قبل نهاية الموسم من لاعبين لم يكونوا في الحسبان، لاعبين يمكنهم أن يقدموا شيئا جيدا لتشيلسي، حينما يحدث ذلك سيكون الباب مفتوحا".

وتابع:"تشيلسي لديه واحدة من أفضل الأكاديميات في العالم، ومسؤوليتنا هي أن نهتم بهؤلاء الشباب لأن الموقف الحالي يؤكد أنهم سيحظون بفرصة للتواجد يوم الاثنين".

ويحتل تشيلسي المركز التاسع برصيد 44 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.