فوائد البقدونس للبشرة.. الحل السحري لجميع المشاكل الشائعة

البقدونس من النباتات السحرية والغنية بالعناصر الغذائية الهامة للبشرة والشعر والجسم بشكل عام، لذا تستخدمه أغلب النساء لعمل ماسكات صحية لعلاج مشاكل البشرة، وفيما يلي نقدم لك أبرز فوائده.

فوائد البقدونس للبشرة

تنظيف البشرة

يساعد البقدونس على جعل بشرة الجلد مشرقة؛ إذ يوازن البقدونس إفراز مادة الزهم في البشرة الدهنية ويغلق المسام المفتوحة، ويحتوي البقدونس على الزنك الذي يقلل من الالتهاب الجلدي، ويجدد خلايا البشرة، ويقلل حُمرة البشرة، ويقضي على حب الشباب للحصول على بشرة متوهجة، ويحسن الصحة العامة للبشرة؛ حيث يحتوي البقدونس على معادن مهمة لصحة الجسم مثل، الكالسيوم، والبوتاسيوم، والمنجنيز، والنحاس، والزنك، وهو بمثابة منظف مفيد لبشرة الجلد لتتخلص من الأوساخ والخلايا الميتة.

مقاومة البثور وحب الشباب

قد يساعد ماسك البقدونس على مقاومة مشكلة حب الشباب، وذلك بسبب وجود مركبات هامة في البقدونس قد تسهم في:

تعقيم البشرة وتخليصها من بعض الملوثات، مما قد يسهم في مقاومة الالتهابات الجلدية ومنع تفاقمهما، وهذه الالتهابات قد تلعب دورًا في ظهور البثور.

تنظيف مسامات البشرة، والحفاظ على اتزان عمليات إفراز الزهم والزيوت في البشرة.

تعزيز عمليات تعافي أنسجة البشرة المصابة بالجروح، لا سيما وأن البقدونس غني بما يأتي: فيتامين أ الهام لتجدد خلايا البشرة، وفيتامين ج الهام لتعزيز إنتاج الكولاجين.

التخلص من البقع الداكنة

قد تبدأ البقع الداكنة بالظهور على البشرة نتيجة عوامل عديدة، ولكن من الممكن لاستخدام وصفات طبيعية مثل ماسك البقدونس أن يساعد على تفتيح هذا النوع من البقع أو مقاومة ظهورها من الأصل.

علاج الكلف (قناع الحمل)

تبعًا لبعض الدراسات العلمية الأولية، قد يساعد مسح المناطق المصابة بالكلف بماء البقدونس في تفتيحها بفاعلية قد تضاهي فاعلية بعض مراهم التفتيح.

علاج تجاعيد البشرة

يقلل غسول البقدونس من التجاعيد والخطوط الدقيقة والندوب؛ حيث يحتاج الجسم إلى فيتامين ج من خلال تناول كميات مناسبة للجسم، ويحتوي البقدونس على نسبة مرتفعة من فيتامين ج، فهو يساعد على تغذية الجسم، ومنع ظهور علامات الشيخوخة والندوب التجاعيد للبشرة، ويحتوي البقدونس على نسبة مرتفعة أيضاً من مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من أضرار الجذور الحرة، وتؤخر ظهور علامات الشيخوخة المختلفة، واستخدام البقدونس يزيد من إنتاج الكولاجين للبشرة وإنتاج الخلايا الجديدة للحصول على بشرة صحية وجديدة وصافية.