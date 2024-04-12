مشروبات تطرد السموم من الجسم وتساعد على خسارة الوزن| أبرزها الليمون بالنعناع

بعد أكلات رمضان والعيد

في رمضان وعيد الفطر تجاهل الكثير اتباع نظام صحي للحفاظ على جسمهم من زيادة الوزن أو لمنع الإصابة بأي أمراض أو تراكم السموم في الجسم؛ بسبب تناول أصناف متنوعة ومختلفة، لذا يحتاج الجميع لطرد هذه السموم بمشروبات صحية تعمل على تنظيف الجسم وبالاستمرار عليه يؤدي إلى خسارة الوزن أيضًا، وفيما يلي نقدم لك أبرز هذه المشروبات.

مشروبات فعالة لطرد السموم من الجسم بعد وجبات رمضان والعيد

ماء منقوع بالليمون والنعناع

ابدأ رحلة التخلص من السموم بخيار كلاسيكي ومنعش، ما عليك سوى إضافة شرائح الليمون الطازجة وحفنة من أوراق النعناع إلى إبريق من الماء، يساعد هذا المشروب الحمضي والمنعش على تحفيز عملية التمثيل الغذائي لديك ويدعم عملية الهضم.

عصير التخلص من السموم الأخضر

امزجي مزيجًا من الخضار الورقية، مثل السبانخ أو الكرنب، مع الخيار والكرفس وقليل من ماء جوز الهند، هذا العصير المليء بالمغذيات غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد في إزالة السموم.

مبرد الخيار والزنجبيل

الجمع بين شرائح الخيار والزنجبيل الطازج في إبريق من الماء، اسمح للنكهات أن تتغلغل، مما يخلق مشروبًا مهدئًا ومرطبًا يساعد أيضًا على الهضم ويقلل الالتهاب.

ماء التوت المضاد للأكسدة

اخلطي مزيجًا من التوت، مثل الفراولة والتوت الأزرق والتوت، مع الماء وعصرة من الليمون، التوت غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على تحييد الجذور الحرة الضارة في الجسم.

مزيج الأعشاب

اصنعي مزيجًا من الأعشاب المزيلة للسموم مثل جذر الهندباء والقراص والبابونج، انقع الأعشاب في الماء الساخن للحصول على منقوع عشبي مهدئ ومنظف يدعم وظائف الكبد.

شاي الكركم للتخلص من السموم

قومي بتحضير كوب من الماء الدافئ وأضيفي إليه قليل من الكركم المطحون ورشة من الفلفل الأسود وقليل من العسل، خصائص الكركم المضادة للالتهابات يمكن أن تدعم صحة الكبد وتعزز إزالة السموم.

ماء الأناناس وجوز الهند

قومي بمزج قطع من ثمرة الأناناس الطازجة مع ماء جوز الهند لتكوين إكسير استوائي، حيث يرطب ويساعد على الهضم، ويحتوي الأناناس أيضًا على البروميلين، وهو إنزيم يدعم عملية الهضم ويقلل الانتفاخ.