بطعنة سكين.. فتاة تنهي حياة عامل بسبب أولوية ركوب توك توك

أقدمت فتاة على إنهاء حياة عامل بطريقة مأساوية بعد طعنه بسكين في الصدر في منطقة الطالبية بالجيزة، نتيجة مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف على أولوية ركوب “توك توك”.

فتاة تنهي حياة عامل بسبب أولوية ركوب توك توك.. تفاصيل

تبين من التحريات أن خلافًا نشب بين فتاة وشاب كلاهما تسابق لركوب “توك توك” أملًا في الهروب من الزحام، وتمسك الاثنان كل بحقه في استقلال المركبة، ورددا: “أنا اللي شاورت له الأول”، وسرعان ما أخذ الموقف منعطفًا خطيرًا، بعد أن تطاير الشر من عين الفتاة، متوعدة الشاب قائلة: “متعصبنيش عليك علشان مزعلكش”، ما أثار حفيظته فنشبت مشاجرة بينهما أسفرت عن مصرع الشاب بعد أن وجهت له الفتاة طعنة بسكين في صدره، تم القبض على الفتاة، و نقل جثمان العامل إلى المشرحة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من مدير الشرطة الجنائية اللواء هاني شعراوي، يفيد بوقوع حادث قتل لعامل يبلغ من العمر 25 عامًا، حيث تم طعنه بسكين في الصدر بواسطة بائعة خضار، تبلغ من العمر 20 عامًا، نتيجة لخلاف بسبب مناوشة حول أولوية ركوب «توك توك».

وفى سياق اخر أدلى المتهم بخطف فتاة قاصر من منزلها، بمركز شرطة جمصة بالدقهلية باعترافات تفصيلية بارتكاب الجريمة.

اعترافات عامل خطف قاصرا في جمصه بالدقهلية

وأفاد المتهم خلال التحقيقات معه، أنه تجمعه علاقة عاطفية مع المجني عليها، لذلك فكر في ارتكاب جريمته.

ونجحت الأجهزة الامنية بالدقهلية بالتنسيق مع رجال مباحث مركز شرطة جمصة في كشف ملابسات تغيب فتاة قاصر عن منزلها.

حيث تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة من "ص.ع.م.م"، 56 عاما، موظف بشركة السكر بالدقهلية، ومقيم بندر جمصة، بتغيب نجلته "إ" 16 عاما، طالبة بالصف الأول الثانوي ومقيمة بذات العنوان عن المنزل.

بدأت الواقعة بتحرير موظف بشركة السكر بمحافظة الدقهلية بلاغا، يفيد بتغيب نجلته طالبة قاصر عن المنزل وذلك بعد قيام عامل بتحريضها على ترك المنزل والانتقال للعيش رفقته بمنطقة 15 مايو بمدينة جمصة ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر واعترف بإرتكاب الواقعة كونه مرتبط بها عاطفيا.

واتهم محرر البلاغ"حسام.أ.ع.أ"،31 عاما، عامل ومقيم منطقة 15 مايو بدائرة القسم بتحريض نجلته على ترك المنزل والإقامة طرفه.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة بقيادة الرائد محمود القصبي، رئيس المباحث، من مداهمة المنزل وضبطه وضبط الفتاة المبلغ بغيابها، وبمواجهته اقر واعترف بقيامه بتحريض الطالبة على ترك المنزل لوجود علاقة عاطفية بينهما ومعاشرته لها معاشرة الأزواج.

وبمواجهة الفتاة المبلغ بغيابها أقرت بارتباطها عاطفيا بالمتهم وتركها المنزل ومعاشرته معاشرة الأزواج برضاها.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.