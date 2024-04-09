باحث أثري: إعادة تقديم قصص ألف ليلة وليلة في مسلسل جودر مغامرة

أشاد الكاتب والباحث الأثري سامح الزهار، بقصة مسلسل جودر، مؤكدًا أنها لطيفة جدا وواحدة من أهم وأمتع القصص بالموسوعة الكبرى “ألف ليلة وليلة”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى اليوم الثلاثاء: "قصة ألف ليلة وليلة بصفة عامة نص مقاوم يشتبك مع قضايا عصره وزمنه، ولكن فكرة إعادة تقديم هذه النصوص وهذا المتن في هذا الزمن لهذه الأجيال وأقصد الأجيال التي تشاهدها عبر منصات وهي لم تقرأ ألف ليلة وليلة ولم تشتبك معها ولم تدرسها في المدارس وهي مسألة فيها مغامرة شديدة جدا".

وأوضح: "هناك أكثر من 40 نسخة لألف ليلة وليلة سواء من الأعمال العربية والغربية والفارسية، والقصص مختلفة، ولكن الإطار والهيكل العام الواحد وهو شهرزاد تحكي لشهريار وفي نهاية كل ليلة تقف عند جزء لطيف من القصة حتى لا يقتلها وتستكمل القصة، وشهدنا في مسلسل جودر نسخة تتناسب مع طبيعة هذا العصر وهي حكاية الخير والشر وحكاية الصراع".

قصة مسلسل جودر

أحداث «جودر»، مأخودة من رواية ألف ليلة وليلة، حول الصياد «جودر بن عمر المصري»، والذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، وتسيطر على جودر قوة شريرة من طفولته بتحاول تسيطر عليه علشان تفتح كهف الحكيم للحصول على الكنوز، بينما يقع جودر في العديد من الصراعات من أشقاءه.

أبطال مسلسل جودر

يشارك في بطولة مسلسل جودر، مجموعة من ألمع نجوم الفن وفي مقدمتهم: النجم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، ومسلسل جودر- ألف ليلة وليلة من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.