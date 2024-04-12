"البينو" للمخرج حسام داغر يشارك في فعاليات مهرجان مدريد السينمائي الدولي باسبانيا

يشارك الفيلم الروائى القصير “البينو ” للمخرج حسام داغر، خلال فعاليات مهرجان مدريد السينمائي الدولي باسبانيا ( فئة الافلام القصيرة ) في الدورة 14 والذى يقام من 4 إلى 7 سبتمبر 2024 .

يناقش العمل قصه اب البينو ( عدو الشمس ) تعرض للتنمر طيلة حياته يقرر حماية ابنته الوحيدة من القسوة المحيطه بهم في العالم نتيجه التمييز و التنمر .. و يجعلها تشاهد العالم من وجهه نظره .. نعم انت استثنائية .. انتي أميرة .. نحن من اهل القمر العمل من فكرة و اخراج حسام داغر يتحدث فيها عن التنمر و التمييز الي بيتعرضوا ليه الاقليات و منهم الالبينو عدو الشمس .. خاصة ان نادرا التعرض لقضيتهم ".

فيلم البينو

وكانت آخر أعمال الفنان حسام داغر، فيلم الخميس اللي جاي، والذي حقق إيرادات ضخمة بجميع دور العرض السينمائي.

تفاصيل فيلم الخميس اللي جاي

وكانت الشركة المنتجة لفيلم "الخميس اللي جاي، طرحت الأغاني الدعائية للفيلم قبل انطلاق عرضه بجميع دور العرض السينمائي .



وتحمل الأغنية الأولى اسم "فركش" من غناء مي كساب، تأليف مؤمن راجح وتوزيع أمير سليمان وألحان محمد راجح .

أما ثاني أغنية بعنوان “ولاد الخميس” وتغنيها مي كساب بمصاحبة أبطال الفيلم، تأليف محمد خضراوي، ألحان محمد راجح وتوزيع أمير سليمان.



ثالث الأغاني بعنوان “الساحر” ويغنيها مطرب الراب رامز افاتار الذي كتب كلماتها مع كريم خطاب ولحنها أيضا رامز افاتار ووزعها محمد بدر.

طرح فيلم الخميس اللي جاي، نهاية العام الماضي 2023 في مصر والدول العربية، ويشارك في بطولته النجوم عمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد ومي كساب وإسلام إبراهيم وحسام داغر ومحمد طعيمة ومحمد حسني وعمرو القاضي وعبير منير وإيمان السيد وسليمان عيد ومن إخراج حسن صالح وتأليف الثلاثي نوري حمدي وهبة الخميسي ومحمد علي.

وكان آخر أعمال حسام داغر في السينما، فيلم "خطة مازنجر" الذى تم عرضه في أغسطس الماضى، وهو بطولة ياسمين رئيس، حمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله .