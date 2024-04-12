فريق عمل «بالطو»: لا نية لتقديم جزء ثانِ

نفى فريق عمل مسلسل بالطو تقديم جزء ثانِ بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول، ومطالبات الجمهور باستكمال القصة التى حازت على تفاعل جماهيرى كبير من تشويق وإثارة لشخصية الدكتور عاطف التى يجسدها الفنان الشاب عصام عمر.

أكد مخرج المسلسل عمر المهندس، أن قرار عدم تقديم جزء ثانِ لـ«بالطو» نهائى بالاتفاق مع الفنان عصام عمر وفريق العمل القائم على العمل الفنى، كذلك رد الفنان عصام عمر فى تصريحاته، قائلًا: «مفيش جزء تانى دا قرار نهائى، قعدنا كتير اتكلمنا فى الموضوع ده مع المخرج عمر المهندس وقررنا».

قال عصام عمر: «نخاف نفقد الكرم اللى ربنا أداهولنا فى الجزء الأول أحنا ربنا كرمنا فى الجزء الأول، الشخصية بدأت غير متحملة المسئولية وانتهت متحملة المسئولية، لو حاولنا نجمع مواقف أو نقدم نفس الهدف نبقى نستهلكها، فأخدنا القرار أن مفيش بالطو».

تدور أحداث مسلسل «بالطو» فى إطار كوميدى حول قصة الطبيب عاطف كامل محمد والذى يجسد شخصيته الفنان الشاب عصام عمر، أنه بعد تخرجه جاء تكليفه أن يكون طبيبا فى أحد المراكز الطبية فى قرى ريفية، وبالفعل يذهب ليقوم بمهام عمله ولكن يتفاجأ بأن يصبح هو مدير الوحدة الصحية بعد مقتل المدير الرئيسى ويتكون من 10 حلقات.

«بالطو» مأخوذ عن رواية «بالطو وفانلة وتاب» وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، مريم الجندى، عارفة عبدالرسول محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم خالد الصاوى، محمود البزاوى، وإخراج عمر المهندس.