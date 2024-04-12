يمكن لمستخدمي ChatGPT المدفوع الوصول إلى GPT-4 Turbo

جلبت OpenAI جهاز GPT-4 Turbo الجديد لمستخدمي ChatGPT المدفوعين. أعلنت الشركة عن الأخبار على موقع X (تويتر سابقًا)، حيث شاركت أن نموذج اللغة الكبير الخاص بها أدى إلى تحسين مهارات الرياضيات والتفكير المنطقي والبرمجة والكتابة.

في إشارة إلى الأخير، ينص الرد على منشوره الأولي على أنه "عند الكتابة باستخدام ChatGPT، ستكون الردود أكثر مباشرة وأقل إسهابًا وتستخدم لغة محادثة أكثر." والجدير بالذكر أنه في ديسمبر، قامت Microsoft بدمج GPT-4 Turbo مع برنامج الدردشة الآلي CoPilot AI ومولد الصور DALL-E 3.



عندما أعلنت شركة OpenAI عن GPT-4 Turbo في نوفمبر، فقد سلطت الضوء على الترقيات الرئيسية للنظام الذي يشغل ChatGPT. في ذلك الوقت، ادعت شركة OpenAI أن GPT-4 Turbo يمكن أن يستقبل ستة أضعاف عدد صفحات النص - 300، مقارنة بالخمسين السابقة.

ونظرًا لاتساع نطاق المعلومات المقدمة، قد يعني هذا التوسيع مطالبات واستجابات أكثر تعقيدًا. يمكن لنموذج اللغة الكبير أيضًا إنشاء تسميات توضيحية أو أوصاف لمطالبات الصور والتعامل مع طلبات تحويل النص إلى كلام.

لقد تطورت GPT-4 Turbo منذ إعلانها الأولي. قامت OpenAI في البداية بزيادة معرفتها العالمية حتى أبريل 2023، وهي قفزة جيدة من الموعد النهائي لـ GPT-4 في سبتمبر 2021. الآن، أصبح لدى GPT-4 Turbo معلومات حتى ديسمبر 2023.