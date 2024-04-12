Google One يوقف تشغيل ميزة VPN قريبًا

إذا كنت - على ما يبدو، أحد الأشخاص القلائل - الذين يستخدمون خدمة VPN التي تأتي مع Google One، فلدينا أخبار سيئة لك. في رسالة بريد إلكتروني ستتلقاها من Google إذا لم تكن قد حصلت عليها بعد، فقد كشفت أنها ستتخلص تدريجياً من الميزة في وقت لاحق من هذا العام.

طرحت الشركة ميزة VPN الخاصة بـ Google One في عام 2020، ولكن لا يمكنك الوصول إليها إلا إذا كنت تدفع مقابل خطة بسعة تخزين لا تقل عن 2 تيرابايت، والتي تكلف 10 دولارات شهريًا على الأقل.

في العام الماضي، قامت الشركة بتوسيع نطاق توفرها عبر جميع خطط One، بما في ذلك الخيار الأساسي الذي يبلغ 2 دولار شهريًا، مما يجعلها ميسورة التكلفة أكثر من ذي قبل.

في الوقت الحالي، يمكنك الوصول إلى خدمة VPN الخاصة بـ One إذا كنت في واحدة من 22 دولة نشطة فيها، سواء كنت تستخدم نظام iOS أو Android.

يمكنك أيضًا استخدامه لإخفاء استخدامك للإنترنت على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Mac أو Windows. ولم تذكر جوجل متى ستتوقف خدمة VPN عن العمل بشكل كامل، لكنها أخبرت 9to5Google أنها ستوقف الميزة لأن "الأشخاص ببساطة لم يستخدموها". فبدلاً من محاولة إثارة الاهتمام، فإنها تعيد توجيه مواردها لدعم ميزات One الأخرى والأكثر طلبًا.

ومع ذلك، سيظل بإمكانك استخدام شبكة VPN المجانية التي تأتي مع أجهزة Pixel حتى بعد إيقاف تشغيل One من خلال تطبيق الإعدادات على أجهزة Pixel 7 والموديلات الأحدث.