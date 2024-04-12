إقبال المواطنين على المراكب النيلية في ثالث أيام العيد

شهدت المراكب النيلية إقبالًا كبيرًا من المواطنين، بالتزامن مع اليوم الثالث من عيد الفطر المبارك، وذلك مع غروب الشمس وبداية فترة الليل، اكتظت شوارع منطقة وسط البلد وكوبري القصر النيل بالشباب والأسر، فضلت عن اتجاه المئات إلى ممشى أهل مصر الممتد من كوبري إمبابة وحتى كوبري ١٥ مايو بمحافظة القاهرة، وأقبل المواطنين على ركوب المراكب النيلية التي أضفت جوًا مبهجًا وممتعًا بأنوارها والأغاني.

عيد الفطر المبارك



ويذكر أن دار الإفتاء المصرية، أعلنت يوم الإثنين الموافق ٨ إبريل، بعد استطلاع هلال شهر شوال، أن يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان 1445 هجرية، وأن يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الدولة، وشارك بعدها أبناء الشهداء أجواء الاحتفال بالعيد، كما كرم مجموعة من أسر وأبناء الشهداء، ضمن الاحتفالات بعيد الفطر.



إجازة عيد الفطر المبارك



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بأن إجازة عيد الفطر المبارك ستبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل حتى الأحد 14 أبريل، على أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

