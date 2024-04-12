البيت الأبيض: التهديد الإيراني لإسرائيل حقيقي

أكد البيت الأبيض اليوم الجمعة أن تهديدات إيران لإسرائيل بالرد على ضربة استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع الشهر الحالي، حقيقية وقابل للتنفيذ وذو مصداقية.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي لصحافيين لا زلنا نعتبر أن تهديد إيران المحتمل، حقيقي وموثوق.

وأضاف تنوي الولايات المتحدة بذل كل ما هو ممكن لضمان تمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها.

وقال كيربي: نحن على علم بتهديدات إيران واحتمال مهاجمة إسرائيل وسنضمن قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ونحن نقيم وضع قواتنا في المنطقة لضمان أنها قادرة على الدفاع عن نفسها .

وأشار كيربي إلى أن التهديد الإيراني موجه لإسرائيل ولا يمكن الإفصاح عن معلومات الاستخبارات بشأن حجم وشكل الهجوم الإيراني، مضيفا نحن وإسرائيل نأخذ التهديد الإيراني على محمل الجد والتزامنا بأمن إسرائيل لا يتزعزع .

وقال البيت الأبيض اليوم الجمعة إن إسرائيل توفي بالتزاماتها من جهة فتح معابر إضافية لدخول شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة، لكن ذلك غير كاف، مضيفا أن واشنطن تواصل الضغط على إسرائيل لبذل المزيد.

وأوضح جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين أن الولايات المتحدة لا تزال تنتظر ردا من حركة حماس حول الجولة الأخيرة من محادثات وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين وإنها لا يمكنها التحقق من صحة قول حماس إنها لا يوجد لديها 40 من المحتجزين .