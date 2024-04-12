قرار جديد ضد شابين لترويج الأعمال المنافية للآداب

أمرت النيابة العامة، باستعجال تقرير تعاطي المخدرات من عدمة لشابين لترويج الأعمال المنافية للاداب وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت معلومات وردت وأكدتها تحريات مباحث الآداب عن قيام شخص بإدارة صفحة لترويج الأعمال المنافية للآداب بنطاق محافظة الجيزة وبث مقاطع فيديو وصور مخلة بالآداب بغرض استقطاب راغبي المتعة المحرمة.

وعقب تقنين الإجراءات ألقي القبض على القائم على إدارة الصفحة وصديقه لقيامهما بعرض نفسهما على ممارسة الأعمال المنافية للآداب “الشذوذ” مقابل مبالغ مالية مع تقديم عروض خاصة بمناسبة ليلة العيد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

ومن جهة أخري تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في دمياط من ضبط عدد (2) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (3،100 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 6 كيلو جرام لمخدر البانجو –كمية لمخدر الهيروين)، وكذا 2 قطعة سلاح نارى (بندقية خرطوش –فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (3 متهمين "لـهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك ف إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.