مصادرة 545 كيلو لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بالغربية

تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، على 545 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة"، مابين غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

كان الدكتور عادل عبدالعزيز مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية ، وتم رصد 545 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" مجهولة المصدر و بيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.

وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

تعرف على عقوبة بيع الرنجة الفاسدة

وفقًا لقانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والذي يعاقب على الإضرار بصحة المواطنين قد تصل عقوبة بيع الأسماك الفاسدة والمملحة- الرنجة والفسيخ- للحبس سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل المخالفة.

وقد تصل العقوبة للسجن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه بتكرار المتهم ارتكاب الجريمة، ومصادرة المضبوطات وإعدامها.

ومن جهة اخرى تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في أسوان من ضبط (3) قضايا إتجارفى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (4 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى"الهيروين، الشابو")..بحوزة (3 متهمين)، وقامت الأجهزة الأمن بتنفيذ (668) حكما قضائيا متنوعا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك ف إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.