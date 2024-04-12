ننشر اعترافات خفير سرق خزينة مالك مطعم بالشيخ زايد

أدلى المتهم بسرقة خزينة من منزل صاحب مطعم بمدينة الشيخ زايد، والاستيلاء على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية.

اعترافات خفير سرق خزينة مالك مطعم بالشيخ زايد

اعترف الخفير بارتكابه الواقعة عن طريق كسر باب الشقة باستخدام مفك وكسر الخزينة باستخدام أجنة، كما أرشد عن المسروقات، وأقر بالتصرف فى بعض المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لعميله سيئي النية مالك محل ذهب بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم، وتم ضُبطه والمسروقات.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط خفير خصوصي - مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة، لقيامه بسرقة خزينة حديدية بداخلها مشغولات ذهبية - 3 جوازات سفر، من داخل مسكن مالك مطعم.

ومن جهة اخرى كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات حدوث مشاجرة ومصابين ومتوفى بأسوان، وتم ضبط مرتكب الواقعة

ففي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان من إحدى المستشفيات بإستقبال (3 أشخاص "مصابينبأعيرة نارية" ، متوفى).

بالإنتقال وبسؤال والد إثنين منهم إتهم (عاطل - مقيم بدائرة المركز).. بإطلاق أعيرة نارية تجاههم من سلاح نارى(فرد خرطوش) كان بحوزته حال تواجدهم بدائرة المركز على آثر وجود خلافات مالية بينهم.. مما أدى لحدوث حالة الوفاة والإصابات المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، والسلاح المستخدم فى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.



وفي سياقٍ متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة محمود.ع بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لإدانته بتعاطي المخدرات في القطامية.

غرامة 10 آلاف جنيه

وشمل الحُكم أيضاً تغريمه 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومُصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد جاويش وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمود.ع أنه في يوم 30 يوليو 2022 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد التعاطي جوهراً مُخدراً (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وشهد الرائد ضابط الواقعة أنه أثناء مروره وقوة من الشرطة السريين بمنطقة مساكن الجيزة دائرة قسم القطامية الساعة 6 صباح يوم 30 يوليو 2022 تقريباً شاه المتهم يقوم بالتدخين باستخدام غليون زجاجي (بايب) ينبعث منه دخان تفوح منه رائحة مادة الميثامفيتامين (الآيس) المخدر.

وبالتوجه صوبه استخلصه من يده ثم أنزله من السيارة وتبين عدم حمله لبطاقة تحقيق الشخصية أو تراخيص.

كما وأنه سبق اتهامه في عدد 10 قضايا، وبتفتيشه وقائياً عثر على كيس شفاف بداخله كمية للمخدر ذاته وذلك بين طيات ملابسه، والذي بمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازها بقصد التعاطي.