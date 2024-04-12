موعد انطلاق عرض مسلسل البيت بيتي 2

يعرض مسلسل البيت بيتي 2 ، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، يوم 25 من أبريل الجاري، عبر إحدى المنصات الشهيرة.

وتدور قصة مسلسل البيت بيتي 2، حول بينو (مصطفى خاطر) الشاب الثلاثيني المستهتر الذي يقيم في أحد المنتجعات التي يمتلكها والده. وعند وفاة هذا الأخير، ينتقل إلى القاهرة بهدف الحصول على الميراث الذي يوزّع بينه وبين شقيقيه كريم (محمد محمود عبد العزيز) وشيرين (إيمان الشريف)، ويكتشف أن حصته تقتصر على قصر قديم مهجور، وهناك يفاجأ بأحداث وظواهر غريبة تحدث داخله.

البيت بيتي

وفي سياق الأحداث يضع القدر في طريق بينو سائق سيارة الأجرة كاراكيري (كريم محمود عبد العزيز)، الذي يشاركه رحلة البحث عن سبب لعنة هذا القصر التي تحاوطهم من كل مكان، برفقة زوجته أحلام (ميرنا جميل) وولدهما زيزو.

مسلسل البيت بيتي 2، هو من أعمال شاهد الأصلية ويضم إلى كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر، كل من محمد محمود عبد العزيز، ميرنا جميل، محمود حافظ، سليمان عيد، سامي مغاوري، أوتاكا، ياسر علي ماهر، علا رامي، عابد عنان، أحمد عبد الوهاب، مي القاضي وآخرين، وبمشاركة مجموعة من الضيوف منهم صبري عبد المنعم، جلال الزكي، عبد الرحيم حسن، وياسر الطوبجي، وهو من تأليف تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي وإخراج خالد مرعي.

وعرض آخيرًا للفنان كريم محمود عبدالعزيز، مسلسل خالد نور وولده نور خالد، الذي عرض ضمن ماراثون رمضان المنقضي.

ويشار إلى أن يتناول العمل الخلافات الزوجية في إطار كوميدي، وتدور أحداث مسلسل خالد نور وولده نور خالد حول صدفة جمعت أب وابنه مع اختلاف كبيرة في الزمن، وحدوث فجوة زمنية لم يعلم أحد ماذا تعنى، مما أدى إلى ظهور رجل وابنه في نفس العمر سويًا، بسبب انفجار في المفاعل النووي الذي كان يعمل به، ويعمل الأب وابنه في إصلاح ذلك، وتتوالى المفاجآت والأحداث المشوقة والكوميدية.

مسلسل خالد نور وولده نور خالد، بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم: كريم محمود عبدالعزيز، شيكو، آية سماحة، دنيا ماهر، حمزة العيلي، شريف رمزي، دنيا سامي، محمد عبد العظيم، تأليف كريم سامي و إخراج محمد أمين.

آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز

يذكر أن آخر أعماله مسرحية "عملوها ازاي" تدور احداثه حول محقق مشهور بحل أصعب ألغاز الجرائم برفقة مساعده بالتحقيق في جريمة حدثت في موقع تصوير نجم سينمائي شهير، لتدور بينهما مجموعة من المواقف الكوميدية.

بطولة كريم محمود عبد العزيز، سليمان عيد، حمدي الميرغني، عائشة بن احمد، اوس اوس.