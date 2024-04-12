العناية الإلهية تنقذ المعتمرين من عطل بطائرة مصر للطيران بمطار برج العرب

أنقذت العناية الإلهية الركاب المعتمرين الذين كان من المقرر اقلاعهما بطائرة مصر للطيران للعودة إلى مطار برج العرب من عطل فنى جسيم فى أجهزة الطائرة كان يهدد حياتهم بالخطر .

وكانت طائرة مصر للطيران من طراز بوينغ 737-866، عقب اقلاعها من مطار برج العرب الدولى بغرب الاسكندرية متجهه الى مطار جدة الدولي بالمملكة العربية السعودية لجلب المعتمرين، إلا أن قائد الطائرة عقب اقلاعها فى الجو شعر بعطل فنى جسيم فى اجهزة الطائرة مما دفعه على الفور لارسال نداء الاستغاثة بكود 7700،

وعادت طائرة مصر للطيران، من الأجواء بعد دقائق قليلة من إقلاعها من مطار برج العرب بالإسكندرية، هبطت في المطار بسلام دون أي خسائر.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن طائرة مصر للطيران أقلعت دون ركاب من مطار برج العرب متجهة إلى مطار جدة بالمملكة العربية السعودية، وبعد إقلاعها بدقائق فوجئ الطيار بعطل في الطائرة، على الفور أطلق الطيار نداء استغاثة طبقا للقوانين الدولية، وتواصل مع برج المراقبة وعادت مرة أخرى إلى مطار برج العرب بسلام دون أي خسائر سواء في جسم الطائرة أو الطاقم.

وقالت المصادر، إن الشركة الوطنية مصر للطيـران، على الفور سيرت رحلة بديلة من مطار القاهرة الدولي إلى جدة لإحضار الركاب المقرر إعادتهم على الطائرة التي عادت من الأجواء مرة أخرى إلى برج العرب لحين فحص العطل الفني.

وقام مطار برج العرب الدولي، برفع أقصى درجات الاستعداد داخل صالات السفر والوصول لاستقبال المعتمرين حيث تم التنسيق مع كافة الجهات العاملة بالمطار و التي تشارك في موسم العمرة و تم تخصيص غرفة عمليات على مدار 24 ساعة، وكذلك زيادة عدد المنسقين داخل الصالات لمساعدة الحجاج في إنهاء إجراءات السفر.

وأوضحت إدارة المطار أنه ووفقا للخطة التشغيلية لموسم العمرة فإنه من المتوقع أن يستقبل المطار (10) ملايين معتمر في مرحلتي القدوم والمغادرة يتم خدمتهم بكامل طاقته البشرية لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، كما تتضمن الخطة تجهيز (7) صالات للقدوم و(7) للمغادرة.