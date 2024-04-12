تشييع جثامين شابين توفيا في حادث بطريق مصر الإسماعيلية

شيع أهالي قرية الصالحية القديمة التابعة لمركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، جثامين شابين صديقين ضحايا الحادث المروري الذي وقع فجر اليوم بمطلع الكوبري العلوي بمدخل مدينة العاشر من رمضان بطريق «الإسماعيلية القاهرة الصحراوي» بنطاق مدينة العاشر من رمضان، نتيجة إنقلاب السيارة الملاكي اللذان كانا يستقلاها مع آخر تم إصابته في الحادث، واشتعال النيران بها، في جنازة شعبية مهيبة.

وودعت قرية الصالحية القديمة والقرى المجاورة، اثنين من شبابها ضحايا الحادث المروري، ، وسط حالة من الحزن الشديد لذويهم، داعين الله لهم بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

والبداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا بوقوع حادث مروري بمطلع الكوبري العلوي بمدخل مدينة العاشر من رمضان بطريق «الإسماعيلية القاهرة الصحراوي» بنطاق مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن مصرع كل من: يوسف أمين البطل 20 عامًا، وسامي محمد درويش 22 عامًا، وإصابة محمد علي خليل 20 عاما، جميعهم مقيمين بقرية الصالحية القديمة التابعة لمركز ومدينة فاقوس.

وأفاد أهالي الصالحية القديمة، أن ضحايا الحادث، تعرضوا لحادث مروري أثناء عودتهم من محافظة القاهرة، بعد رحلة ترفيهية لهم كأصدقاء احتفالا بعيد الفطر المبارك، مؤكدين أن الشابين كانا يتمتعان بأخلاق حميدة، وكانا بارين بأهلهما واقربائهم بالصالحية.

وتم نقل جثامين الشابين إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وظروفه وملابساته.

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