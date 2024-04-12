قنا تنفذ حملات مكبرة على الأسواق والملاهى والمطاعم

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، برئاسة اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، حملة مكبرة لضبط الاسواق بدائرة الوحدة المحلية، وذلك خلال ايام عيد الفطر المبارك، وذلك للحفاظ على الصحة العامة والبيئة بالمدينة .

جاء ذلك بحضور أمانى صلاح مدير ادارة شئون البيئة بالوحدة المحلية، والدكتور شريف صلاح بادارة الطب البيطرى بنحع حمادى، وعبدالله عبد القادر مدير الرقابة التموينية بادارة تموين نجع حمادى، وعماد ايوب مفتش اغذية بالادارة الصحية.

وتم المرور على المطاعم والملاهي، بداخل مدينة نجع حمادي للتأكد من قيام المسئولين عليها بعمل الصيانه لألعاب الاطفال وصلاحيتها للاستخدام.

كما تم المرور على بعض المطاعم بمدينة نجع حمادي للاطمئنان على سلامة الأغذيه المعروضه ومدى صلاحيتها، وجرى المرور على بعض المخابز بالمدينة.

وأسفرت الحملة عن إعدام 30 لتر زيت سبق غليه و3 كيلو خضروات لوجود تغير فى الخواص الطبيعية لها، كما تم تحرير عدد 3 محاضر نظافة، وضبط 8 محاضر عدم حمل شهادة صحية .

وتلاحظ عدم نظافة بعض المطاعم وانتشار الذباب بها وتم التنبية بتلافى هذه السلبيات، وتلاحظ التزام البعض الآخر من المطاعم، حيث تلاحظ لاعضاء اللجنة اثناء المرور ازدحام شديد امام احد المخابز، وذلك نتيجة لوجود اجازة ببعض المخابز اول ايام عيد الفطر المبارك، والحصة المقررة للمخبز لهذا اليوم لا تناسب مع الازدحام الشديد امامه .

وعلى الفور تم التدخل من قبل عبد الله عبد القادر مدير الرقابة التموينية بزيادة كمية الخبز وتم فتح عدد 2 جوال من الدقيق لانتاج ما يعادل 1500 رغيف لإنها الفورى والعاجل لتلك المشكلة .

وجرى التنبية المشدد من قبل اللجنة باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والبيئية والصحية لضمان جودة المنتج المقدم للمواطن النجعاوى.

وأكد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، أنه لا تهاون فى اى تلاعب يمس المواطن النجعاوى سواء فى الاسعار او جودة وصلاحية السلعة المقدمة له، مضيفاً ان الوحدة المحلية لا تألوا جهدا فى الضرب بيدا من حديد على كل يخالف او يتلاعب بالقانون.

يذكر أن حملات مراقبة الاسواق والصحة والوقاية العامة والبيئية والرقابة التموينية تعمل بصفة مستمرة خلال ايام عيد الفطر المبارك .

وكانت محافظة قنا، قد أعلنت عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة طوال أيام عيد الفطر المبارك، خاصة المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من توافر الادوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات، مع وجود الأطباء في مواقعهم و مناوباتهم، وتشكيل مجموعات عمل لمتابعة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، والتنسيق مع الحماية المدنية للجاهزية لمجابهة أية مواقف طارئة، موجها رؤساء الوحدات المحلية، بمتابعة استمرار أعمال النظافة بالشوارع، وتجهيز الحدائق والأماكن العامة، والتعامل فورا مع أي تجمعات للمخلفات، ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين.

وحرص مجلس المدينة، على تكثيف الحملات ومراقبة الأسواق والمطاعم، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات والأطعمة المعروضة خاصة " اللحوم، والأسماك "، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، طوال اجازة عيد الفطر المبارك، وكذا التأكد من توافر كافة السلع التموينية وخاصة المواد البترولية، مع الإشراف على المخابز؛ للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام العيد. كما تم رفع درجة الاستعدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة حالات الطوارئ وإصلاح الأعطال واستقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن على مدار الساعة والعمل على حلها.

ورفع درجة الاستعداد القصوى لكافة أطقم رصد التعديات على الأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وإزالة التعديات فى المهد طوال اجازة العيد، وكذلك متابعة مواقف السيارات والسرفيس، ونقل الركاب، بنطاق المحافظة؛ ومتابعة حركة المركبات وانتظام خطوط السير، وانتظام العمل وفقا لتعريفة النقل المعتمدة، و تكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والميادين؛ لمنع أي تكدس مرورى.