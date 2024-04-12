تكدس وزحام بالطرق المؤدية للمتنزهات والحدائق في الإسماعيلية

تشهد مناطق المنتزهات والحدائق بالإسماعيلية، اليوم الجمعة، تزاحم وتكدس مروري بسبب إقبال المواطنين على التنزه في ثالث ايام عيد الفطر المبارك .

ورصدت "بوابة الوفد الإلكترونية" توافد أعداد كبيرة من المواطنين على التنزه في حدائق الدائري ومنطقة نمرة 6 مع ارتفاع درجات الحرارة عن اليومين الماضيين .فيما تشهد حركة المرور داخل مدينة الإسماعيلية وعلى المحاور المرورية المؤدية لمناطق الشواطيء والمتنزهات زحاما مروريا، ويبدوا المشهد مغايراً تماما في المناطق السكنية بأحياء الشيخ زايد والخامسة ومنطقة الشهداء والمحطة الجديدة حيث تشهد حركة المرور هدوئا وسيولة مرورية خلال ساعات النهار.

فيما يبدو التزاحم جليا على مناطق طريق البلاجات والتي تنتشر على جانبيها قاعات حفلات الزفاف حيث تقام الأعراس وحفلات الزفاف خلال عطلة أيام عيد الفطر المبارك.

وسجلت درجات الحرارة اليوم الجمعة بالاسماعيلية ارتفاعا نسبيا في معدلاتها عن اليومين السابقين خلال ساعات النهار مع نشاط رياح متوسط على مناطق مختلفة من محافظة الإسماعيلية على فترات متقطعة وذلك في اليوم الثالث من ايام عيد الفطر المبارك .

ويسود بالاسماعيلية طقسا لطيف معتدل خلال ساعات المساء .وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى 32° درجة مئوية والصغرى18° درجة مئوية.

وبدأت حركة البيع والشراء محدودة داخل أسواق الخضر والفاكهة خلال ساعات النهار فيما تستأنف نشاطها خلال ساعات المساء.

وتشهد حركة صيد الاسماك بالبحيرات المرة وبحيرة التمساح وقناة السويس نشاطا ملموسا خلال الفترة الحالية مع ارتفاع درجات الحرارة نسبيا حيث انتشرت مراكب الصيد مع بزوغ الفجر اليوم باحثين عن رزقهم في أعماق البحر ..وعادة ما تزيد فرص صيد الاسماك خلال ساعات الليل.



وحذر أطباء من تقلبات حالة الطقس خلال الفترة الحالية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة نهاراً وانخفاضا ليلاً ومدى تسببها في إصابة المواطن بوعكات صحية بسبب تخفيف الملابس.