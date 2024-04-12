وكيل زراعة الغربية يتفقد سير العمل بالإدارات في ثالث أيام عيد الفطر

تفقد الدكتور خالد علي أبو شادي وكيل وزارة الزراعه بالغربية، سير العمل بالادارات الزراعية ذلك في إطار المتابعة النستمرة خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

قام صباح اليوم الجمعة ثالث أيام عيد الفطر المبارك، بجولة ميدانية للإدارة الزراعية ببسيون، وذلك للاطمئنان على سير العمل وانتظامه بالإدارات والجمعيات الزراعية.

وحرص بالمرور على زمام الإدارة الزراعية ببسيون، وتفقد المحاصيل القائمة وبداية حصاد القمح، والتأكيد على سعر التوريد هذا العام وتوعية المزارعين بأهمية التوريد.

وتابع حالة محاصيل البصل والبنجر والبطاطس، وكذلك متابعة ملف حماية الأراضي وعدم التهاون في تطبيق القانون علي اي تعدي مع الإزالة الفورية، والإلتزام التام بالمساحات المقررة لدورة الارز وعدم المخالفه لها ، والتوسع في الزراعات الإستراتيجية مثل القطن والذرة الشاميه وفول الصويا، والإطمئنان على توفر كافه مستلزمات الإنتاج الزراعي من تقاوي، واسمدة، ومبيدات في منافذ الإرشاد الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية وتفقد مشروعات المجلس الزراعي ببسيون.



رافق وكيل وزارة الزراعة، خلال الجولة المهندس فخرى باز مدير عام الإدارة العامة للارشاد الزراعى والمهندس محمد حسن مدير الإدارة الزراعية ببسيون.