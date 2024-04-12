محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بمتابعة أعمال الوحدات المحلية في متابعة تنفيذ مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية لهذا العام، وكذا اعمال إزالة التعديات والبناء المخالف وفحص تراخيص البناء الصادرة ومطابقتها للاعمال علي ارض الواقع واتخاذ الاجراءات فورا حيال المخالفات اضافة لاعمال رفع القمامة وتحسين مستوي النظافة وتدعيم الانارة.

وحرص محافظ الدقهلية، على متابعة جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنصورة وحي شرق المنصورة وطلخا وشربين والمنزلة وطلخا وميت سلسيل.

قالت المحاسب غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة المنصورة، أنه تم المرور علي الوحده المحليه بالبرامون وعلى مركز شباب البرامون والخيار به ومركز طب الأسرة بالبرامون كما تم متابعة أعمال النظافة بميت علي كما تم متابعة تنفيذ اعمال ازاله في المهد لسقف هنجر تحت الانشاء بقريه بدين بالوحدة المحليه بميت علي، وتم صيانة الأعمدة بمدخل الوحده المحلية بشها، وتم قف حالة تعدي تمهيدا لعمل شدة خشبية لصب سقف الدور الأول علوي بقري كفر الاعجر بالوحده المحليه بمنية محلة الدمنه كما تم متابعة اعمال النظافه بقرية برق العز وبقرية كفر بدواى القديم التابعة للوحدة المحلية ببدواى وبالوحدة المحليه بنقيطه..

وأكد محمد أمين رئس حي شرق المنصورة الحي، أنه تم متابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير حدائق نطاق الحي للحفاظ على المظهر الحضارى اللائق وتحسين البيئه المحيطة لإرضاء المواطنين، وتم تكثيف اعمال النظافه أسفل الكوبرى السفلى وأمام المدرسه الاميريه واستمرت أعمال الصيانه اللازمه للإناره العامة بنطاق الحى.

وأشار المحاسب نادر محي الدين رئيس مركز ومدينة المطرية، إلى أنه تم متابعة اعمال تجهيز وصيانة وغسيل وتشحيم معدات الحملة المكانيكية بمنظومة النظافة حيث تم رفع تراكمات وتجمعات الاتربة والقمامة بمناطق العباسي وداوود الريس وارض الموظفين وأبو خضير والبنا والعليدى وابو خضير والجيش وسليمان وشوارع متفرقة بالمدينة، كما تم متابعه حسن تقديم الخدمات الطبية و سير العمل بالمستشقي المركزي حيث تم المرور على الأقسام بالمستشفى والاطمئنان على حالة المرضى بها كما تم المرور علي حديقه الطفل التابعة للوحدة المحلية بشارع محمد فريد بأول أيام عيد الفطر المبارك ومتابعه حسن سير العمل عملا علي راحة رواد الحديقة.

وأوضح إبراهيم صابر شبكه رئيس مركز ومدينة شربين، انه تم متابعة أعمال رصف شارع بور سعيد بوضع الطبقة الأسفلتيه على مساحة 12 متر عرض × 700 متر طول بدايه من ميدان البحر حتى مدخل قريه الدبوسي وذلك ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للتيسيراً على المواطنين والمركبات عليها.

وقال المهندس السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة المنزلة، أنه تم متابعة سير العمل والاطمئنان على الخدمات الطبية للمترددين على المستشفى المركزي بالمنزلة حيث تم المرور على قسم الاستقبال والإطلاع على سير العمل والاطمئنان على تواجد الاطباء وأطقم التمريض وجاهزية جميع الاقسام لتقديم خدمة مميزة للمرضى والمترددين على المستشفى وهنئ رئيس المركز نزلاء مختلف الاقسام بعيد الفطر المبارك وتمنى لهم الشفاء العاجل.

ونوه المحاسب سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا، إلى أنه تم متابعة أعمال النظافه العامه ورفع تجمعات القمامه بنطاق الوحدات المحليه القروية التابعة لرئاسة المركز كما المرور علي وحدة طب الأسرة بميت عنتر ومتابعة سير العمل بها لاداء افضل خدمه للمواطنيين والمترددين من المرضي.

وأضافت المهندسة رابحه دياب رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، انه تم متابعة تنفيذ اعمال فك شده خشبية لصب سقف الدور الثاني العلوي لمنزل بحي السلخانة مدينة ميت سلسيل وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاََ للقانون وعرض المخالفين علي النيابة المختصة، كما تم المرور على مستشفى ميت سلسيل المركزي للتأكد من عدم وجود أي معوقات تعطل حسن سير العمل والتاكد من وجود النبوتجيات؛ لتقديم الخدمات الطبية للمرضي والمترددين علي المستشفي كما تم متابعة أعمال النظافه وجمع القمامه ونقلها الي مصنع تدوير القمامه بالحوتة للحفاظ على البيئه من التلوث وتحسين الصورة البصرية وحفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وأكد مختار، متابعته الشخصية يومياً لأنشطة كافة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، مشيرا لضرورة استمرار تنفيذ هذه الحملات حرصا علي تقديم خدمات متميزة للمواطنين وحرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.