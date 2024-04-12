الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تفاصيل وموعد حفل آمال ماهر المقبل

بوابة الوفد الإلكترونية

باطلالة كلاسيكية شوقت الفنانة آمال ماهر جمهورها لحفلها الضخم الذي أعلنت عنه و وصف بالليلة المبهرة يوم الجمعة 19 أبريل على مسرح ماركي، وتم طرح التذاكر عبر أحد المنصات.

الحفل المرتقب سيكون بقيادة المايسترو تامر فيضي وبمشاركة اوركسترا ضخمة تضم 50 عازف، ملكة الغناء العربي كما يسميها جمهورها، وستقدم برنامج غنائي يستعرض فيه اقوى أعمال الفنانة امال ماهر، إلى جانب بعض الأعمال من التراث المصري العريق.

جدير بالذكر ان الفنانة آمال ماهر، اطلقت البومها الاخير يونيو الماضي بعنوان انا كويسة، والذي لقى نجاح مبهر متصدراً مواقع الاستماع بملايين المشاهدات.

وتعتبر هذه الحفلة الاولى بعد اطلاق الالبوم، ومن المتوقع ان تغني النجمة الكبيرة بعض اعمال هذا الالبوم مباشرة في الحفل.

آخر أعمال آمال ماهر

ويشار إلى أن طرحت الفنانة  آمال ماهر، مؤخرا ميني ألبوم 5 أغاني، حصريا عبر أحد المنصات ، وهم: "أنا كويسة، أنا الحب، صاحبة عمري، الحكاية في مشهدين، كسبته الرهان".

ويشمل الألبوم العديد من الأغاني المتنوعة ومن أبرزهم أغنية "الحكاية في مشهدين"، التي قدمتها للجمهور العام الماضي خلال حفلها في العلمين الجديدة.
وتشاركت آمال ماهر، في ألبومها الجديد مع عدد من الملحنين والشعراء ومن أبرزهم مصطفى العسال وكريم أسامة وعمرو يحيى وغيرهم.

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