"الأهرامات والقلعة" تليسكوب حديقة الأزهر يكشف أحياء القاهرة والجيزة.. شاهد

تتعدد وسائل الاستمتاع في حديقة الأزهر فبعد الانتهاء من قضاء وقتا هادئا على المساحات الخضراء ومشاهد بهجة وأفراح الأطفال وهم يمرحون بكرة القدم والطائرات الورقية، تبدأ مرحلة جديدة من المتعة لرؤية جميع أحياء القاهرة من خلال التليسكوب.

يقبع في منتصف الحديقة تليسكوبا يعو عن سطح الأرض عدة مترات وتصعد إليه من خلال درجات وسلالم حجرية ضحكة.

ومن أعلى نقطة داخل حديقة الأزهر حيث موقع التليسكوب الذي يرى جميع أحياء القاهرة والجيزة.

تقع حديقة الأزهر بمنطقة الدراسة على مقربة من مشيخة الأزهر، ومنطقة المعز ويمكن مشاهدة برج القاهرة، اهرامات الجيزة، ومنطقة المقطم ومن الاتجاه الآخر تستطيع رؤية قبب قلعة محمد على ومنطقة الدرب الأحمر، وأحياء مصر القديمة العريقة، من داخل اسوارها.

تعتبر حديقة الأزهر واحده من أشهر الحدائق التي تحتضن افراح المصريين وبهجة الأطفال ولحظات استمتاع العائلات وسط المساحات الخضراء على مساحة 71 فدانا.

تتعد الأسباب التي جعلت حديقة الأزهر قبلة المصريين للاحتفال ولعل السبب الأبرز يكمن في موقعها المميز و تنوع وسائل الاستمتاع بالإضافة إلي وجود مرتفعات جبلية ومناطق مخصصة للأطفال وعدد من النفورات المائي والأعمدة الرخامية، والبحيرة التى تتوسطها.



وسبب ارتفاع أرض هذه الحديقة التي ترتفع نحو ٤٠ مترا يمكن للزائر أن يشاهد مناطق مصر القديمة الخلابة التي تتوسط المناطق السكانية البسيطة التي جعلتها محطة لاستيعاب افراح المصريين لمختلف الأعمار والمستويات الإجتماعية.

تكمن خصوصية التوافد لحديقة الأزهر في اعتبارها مزارا وملاذا لجميع الفئات العمرية وتستطيع الأسرة أن تبتهج بالعيد على المساحات الخضراء ويستمتع الاطفال باللعب والمرح، بينما يتمكن الشباب من أخذ لقطات مصورة توثيقا ليوما ممتعا.