دفن جثة شاب عثر عليه متوفي داخل شقته بمنطقة العجوزة

صرحت النيابة العامة بالجيزة، بدفن جثة شاب عثر عليه متوفيا داخل شقته بمنطقة العجوزة، وذلك عقب مناظرة جثمانه، وورود تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاته، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملاسبات الوفاة.

البداية كانت بتلقى مأمور قسم شرطة العجوزة، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقة بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن الجثة لشاب يدعى "كريم. ع" 31 سنة، عثر عليه متوفي داخل شقته ويرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية، وتبين من الكشف الطبي عليه أن الوفاة طبيعية، ولا توجد شبهة جنائية وراء وفاته.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأصدرت قرارها المتقدم.

وفي سياق آخر شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ قضايا سرقة في بني سويف، أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين " عميل سيئ النية ولإثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة ببا، تخصص نشاطهم الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية عن طريق قطع الأسلاك الكهربائية والتخلص من اللوحات المعدنية.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بإرتكاب 14 واقعة سرقة دراجات نارية بنطاق محافظات (بني سويف - القليوبية - الفيوم - المنيا) وأرشدوا عن جميع المسروقات.

كما تم ضبط عامل قام بسرقة سيارة مقاول، وبحوزته السيارة المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض التصرف فيها بالبيع.

فيما تمكنت الجهود من ضبط خفير خصوصى، لقيامه بسرقة خزينة حديدية بداخلها مشغولات ذهبية، 3 جوازات سفر من داخل مسكن مالك مطعم.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق كسر باب الشقة باستخدام مفك "ضُبط" وكسر الخزينة بإستخدام "أجنة، جاكوش".

كما أرشد عن المسروقات، وأقر بالتصرف فى بعض المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لعميله سيىء النية (مالك محل ذهب بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم)"تم ضُبطه والمسروقات".