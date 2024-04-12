فى ثالث أيام العيد .. شواطيء الإسكندرية كاملة العدد

توافد المواطنين من محافظة الاسكندرية والوافدين من محافظات اخرى الى الشواطئ والكورنيش للاحتفال بثالث ايام عيد الفطر المبارك

وسط حالة من البهجة والسرور وحرص العديد من المواطنين على التقاط الصورة التذكارية والاستمتاع بالكورنيش ومياه البحر بعد تحسن الأحوال الجوية علي عروس البحر المتوسط.

ويعتبر كورنيش الإسكندرية بمثابة مزار في حد ذاته، حيث يتم الإقبال عليه من جميع المواطنين في كافة الأوقات والفصول صيفًا وشتًاء للتمتع بالمنظر الخلاب للبحر الأبيض المتوسط.

وساهمت الأجواء الربيعية بالمدينة الساحلية في زيادة إقبال المواطنين على شواطئ البحر وعددها 66 شاطئا ممتدة بطول ساحل المدينة من منطقة أبو قير شرقاً إلى العجمي غربا.حيث يسود الإسكندرية، اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، طقس مستقر نسبيًا، معتدل الحرارة، على كافة أحياء الإسكندرية، إذ تراوحت درجات الحرارة بين 17 للصغرى و22 للعظمى مع تراجع فرص هطول الأمطار وسطوع الشمس، فيما سجلت سرعة الرياح 12 كيلو متر/ساعة والرطوبة 68%. ويعد الطقس مناسب لقضاء «فسحة» ثالث أيام عيد الفطر المبارك والخروج للمتنزهات والشواطئ.

اكد المواطنين ان العيد بالنسبة للكثير من السكندريين هو الخروج إلى أحد الشواطئ لقضاء يوم مميز مع الأسرة مع تناول وجبات الفسيخ والرنجة المعدة مسبقا، وفى المساء تبدأ زيارات الأقارب.

كما شهدت حدائق المعمورة والمنتزه وحديقة الحيوان بمنطقة النزهة , والحديقة الدولية وحدائق أنطونيادس، إقبالا كبيراً من جانب المواطنين الذين توافدوا عليها من الإسكندرية والمحافظات المجاورة للاستمتاع بقضاء وقت ممتع في العيد بصحبة أسرهم ” .