السلمون.. يقوي الذاكرة ويحمي القلب| فوائد لن تتوقعها لهذه السمكة

يعد سمك السلمون من أكثر أنواع الأسماك الغنية بالأوميجا 3 والبروتينات، مما يجعلها مفيد للبشرة والشعر ولتقوية الذاكرة، كما يتميز بتكلفته المرتفعة، وفيما يلي نقدم لك أبرز فوائده للجسم.





فوائد تناول سمك السلمون

1-يقلل من ضغط الدم

سمك السلمون غني بشكل فريد بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، وحمض إيكوسابنتاينيك (EPA) وحمض ديكوزاهيكسانويك وتساعد تلك الأحماض الدهنية على خفض ضغط الدم ، ومستويات الكوليسترول الضار في الدم مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

2-يساعد على فقدان الوزن

يعتبر سمك السلمون من أفضل الأطعمة لفقدان الوزن لإحتوائه على نسبة هائلة من البروتينات الخالية من الدهون ويتم توزيع الدهون من خلال لحمها وتحتوي أسماك السلمون على دهون أقل تشبعًا من معظم اللحوم الحمراء مما يجعلها واحدة من أفضل رفقائك لفقدان الوزن الصحي.

3-يحسن الذاكرة

تساعد الأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميجا ٣ الدهنية على زيادة حدة الدماغ وتحسين الاحتفاظ بالذاكرة ومن المعروف أيضًا أنه يقلل من خطر الإصابة بالخرف وفقدان الوظائف العقلية.

4-يتميز بخصائص مضادة للإلتهابات

خصائص سمك السلمون المضادة للالتهابات تجعله واحدًا من أكثر الأطعمة المفضلة في عالم الصحة والتغذية وهو منخفض في الأحماض الدهنية أوميغا 6 المؤدية للالتهابات والتي تتوفر بالفعل في النظام الغذائي الحديث.

5-هام لصحة الجلد

تناول سمك السلمون كجزء من نظامك الغذائي المنتظم قد يمنحك بشرة مشرقة حيث أن الأحماض الدهنية الأساسية الموجودة في سمك السلمون تشجع بشرتك على الاحتفاظ بالمياه ، مما يجعلها ناعمة ونضرة وشابة.





6-يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

قد يساعد تناول سمك السلمون بانتظام في الحماية من أمراض القلب.

ويرجع ذلك، في جزء كبير منه، إلى قدرة السلمون على زيادة مستويات أحماض أوميجا 3 الدهنية في الدم، كثير من الناس لديهم الكثير من أحماض أوميجا 6 الدهنية في دمائهم مقارنة بأوميجا 3

تشير الأبحاث إلى أنه عندما يتوقف توازن هذه الأحماض الدهنية، فإن خطر الإصابة بأمراض القلب يزداد.

في إحدى الدراسات القديمة، أدى تناول وجبتين من السلمون أسبوعيًا إلى زيادة مستويات أوميجا 3 في الدم بنسبة 8-9% وانخفاض مستويات أوميجا 6 بعد 4 أسابيع.

بالإضافة إلى ذلك، تشير بعض الأبحاث إلى أن الاستهلاك المنتظم للأسماك قد يكون مرتبطًا بمستويات منخفضة من الدهون الثلاثية والعديد من عوامل الخطر الأخرى لأمراض القلب.