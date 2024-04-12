حبس مالك عقار و4 آخرين 4 أيام لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار

قررت النيابة العامه بالجيزة، حبس مالك عقار و4 أخرين لاتهامهم بالتنقيب عن الاثار بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع تنقيب مماثلة من عدمه للوقوف على ملابسات الجريمة وتم اتخاذ الاجراءات قانونيّة اللازمة.

نجحت الداخلية في ضبط 5 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بالجيزة، وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام مالك عقار بدائرة قسم شرطة الوراق ، و4 أخرين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل العقار ملك الأول.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وعثر بداخل العقار على حفرة "قطرها متر ونصف وعمق 3 أمتار" ، وضُبط بحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق .

وفى سياق آخر كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمديرية أمن الدقهلية من إحدى السيدات بخروج زوجها من مسكنهما مستقلاً مركبة "توك توك (ملكه) بدون لوحات معدنية وعدم عودته، وفى وقت لاحق عثر على جثته بمياه إحدى المصارف المائية بدائرة المركز ولم يتم العثور على "التوك توك" خاصته.

بالفحص أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 3 أشخاص ، لهم معلومات جنائية) . بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة حيث قاموا بإستيقاف المجنى عليه حال قيادته مركبة "التوك توك" خاصته وطلبوا منه توصيلهم لإحدى القرى بدائرة المركز وأثناء سيرهم بمكان العثور على جثة المجنى عليه قاموا بالتعدى عليه بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهم وإحداث إصابته بجرح طعنى وخنقه حتى فارق الحياة وإلقائه بمياه المصرف المشار إليه والإستيلاء على (التوك توك - هاتفه المحمول) ولاذوا بالهرب ، وقيامهم بالتصرف فى مركبة "التوك التوك" بالبيع لعميلهم "سىء النية" (سائق "توك توك") بمقابل مبلغ مالى "تم ضبطه وأرشد عن المركبة" ، كما أرشدوا عن (الهاتف المحمول المستولى عليه - باقى ثمن بيع "التوك توك") وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية .